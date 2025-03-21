شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. ناسا تطلق مركبة رينجر 9 إلى القمر والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت ناسا المركبة الفضائية رينجر 9 في مهمة للاصطدام بحفرة قمرية، في مثل هذا اليوم 21 مارس من عام 1965، وكانت رينجر 9 آخر رحلة لبرنامج رينجر التابع لناسا.

وفقا لما ذكره موقع "space"، كانت المركبة الفضائية تدرس فوهة ألفونسوس بالاصطدام بها مباشرةً والتقاط صور لها على طول الرحلة الفضائية

أمضت رينجر 9 ما يقرب من ثلاثة أيام في طريقها إلى القمر بعد إطلاقها على متن صاروخ أطلس-أجينا.

وخلال آخر 20 دقيقة من رحلتها، التقطت حوالي 6000 صورة عالية الجودة للقمر، ثم اصطدمت بحفرة ألفونسوس بسرعة تقارب 9000 ميل في الساعة.

بالإضافة إلى ذلك، بثت صور ومقاطع فيديو من هبوط رينجر 9 على الهواء مباشرة لملايين المشاهدين في الولايات المتحدة.