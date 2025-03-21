شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث لـ Gmail يمكنك من العثور على الرسائل المفقودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُطلق جوجل تحديثًا جديدًا لخدمة Gmail مُصممًا لمساعدتك في العثور على البريد الإلكتروني الذي تبحث عنه بسرعة أكبر.

وقد أعلنت جوجل، أنها ستستخدم الآن الذكاء الاصطناعي لمراعاة عوامل مثل الحداثة، والرسائل الأكثر ضغطا، وجهات الاتصال المتكررة عند عرض رسائل البريد الإلكتروني بناءً على استعلام بحثك، خاصة انه حتى الآن، كان Gmail يعرض رسائل البريد الإلكتروني بترتيب زمني بناءً على الكلمات الرئيسية.

تحديثات Gmail الجديدة.

مع هذا التحديث، من المرجح أن تظهر رسائل البريد الإلكتروني التي تبحث عنها في أعلى نتائج البحث، مما يوفر لك وقتًا ثمينًا ويساعدك في العثور على المعلومات المهمة بسهولة أكبر،" حسبما ذكرت الشركة في منشور على مدونتها. كما تُقدم جوجل خيارًا جديدًا يتيح للمستخدمين التبديل بين رسائل البريد الإلكتروني "الأكثر صلة" أو "الأحدث" في صفحة نتائج البحث.

يستهدف هذا الخيار المستخدمين الذين يفضلون عرض نتائج البحث بالترتيب الزمني، بدلاً من خيار "الأكثر صلة" الافتراضي الجديد.

يُطرح التحديث عالميًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات جوجل شخصية، وهو متاح على الويب وفي تطبيق Gmail لنظامي التشغيل Android وiOS.

وتخطط جوجل لتوسيع نطاق هذه الميزة لتشمل مستخدمي الأعمال في المستقبل.

يأتي إطلاق وظيفة البحث الجديدة في الوقت الذي تعمل فيه جوجل على تطوير خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بها لمنافسة تطبيق Mail من Apple، والذي حصل على مجموعة من الميزات المشابهة لتطبيق Gmail مع نظام iOS 18 العام الماضي.

وقد حصل Gmail مؤخرًا على ميزة مدعومة بنظام Gemini تتيح للمستخدمين إضافة الأحداث إلى تقويم جوجل مباشرةً من البريد الإلكتروني،وأيضاً قبل بضعة أشهر، أطلقت خدمة Gmail "بطاقات الملخص" التي تسمح للمستخدمين باتخاذ إجراءات في صندوق الوارد الخاص بهم، مثل تتبع الطرود، وتسجيل الوصول للرحلات الجوية، وتعيين التذكيرات، ووضع علامة على الفواتير على أنها مدفوعة.

كما قدم Gmail أيضًا القدرة للمستخدمين على الدردشة مع Gemini حول صندوق الوارد الخاص بهم مباشرة داخل التطبيق على كل من نظامي التشغيل iOS وAndroid.