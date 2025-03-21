شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تقاضى محتالين مزعومين بسبب 10 آلاف قائمة مزيفة على خرائطها والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة سي بي إس نيوز أن جوجل تحذف 10 آلاف قائمة تجارية مزيفة من خرائط جوجل، وتقاضي شبكة من المحتالين الذين شاركوا في الأزمة.

وتزعم الدعوى القضائية التي رفعتها الشركة أن رجلاً مرتبطًا بشبكة احتيال أوسع أنشأ ملفات تعريف تجارية مزيفة على خرائط جوجل وباعها لتحقيق الربح.

وقد تلقت جوجل بلاغًا من عامل أقفال في تكساس، ادعى فيه أن شخصًا ما ينتحل شخصيته على خرائط جوجل، مما أدى إلى رفع الدعوى القضائية اليوم .

وصرحت حليمة ديلين برادو، المستشارة القانونية العامة لشركة جوجل، في برنامج "سي بي إس مورنينجز بلس" : " يزداد المحتالون تعقيدًا ، وبمجرد أن ننتبه إلى عملية الاحتيال الفعلية، نبذل جهودًا حثيثة لتحديد قوائم احتيالية مماثلة .

ويمكن للمحتالين استخدام خرائط جوجل لخداع الناس بطرق متعددة ، قد يعثر الضحايا على إعلان مزيف يبدو حقيقيًا، فيتصلون بالرقم ، وأحيانًا يقدم المحتال الخدمة عند وصول الضحية، ولكنه يرفع سعرها.

وفي أحيان أخرى، قد يتم توجيه الضحية إلى مركز اتصال، حيث يحاول المحتالون إقناعه بالدفع مقدمًا دون تقديم الخدمة فعليًا ، ويمكن للمحتالين استخدام برامج لحشو الإعلانات المزيفة بتقييمات إيجابية ، كما يمكنهم زيادة الإعجابات على أسئلة وأجوبة مزيفة من جهات اتصال غير شرعية على إعلان حقيقي لجعل الأسئلة والأجوبة تظهر في أعلى نتائج البحث، وفقًا لما اكتشفه مستخدم على ريديت.

وأبلغت جوجل شبكة سي بي إس نيوز بأنها أزالت أو حظرت 12 مليون ملف تعريف تجاري مزيف في عام 2023 ، كما ذكرت أنها شهدت مليون ملف تعريف مزيف إضافي على أساس سنوي.

كما شنت جوجل حملة صارمة على الشركات التي تستخدم أساليب تفاعل زائفة وتقييمات زائفة لتعزيز تقييماتها ، وفي المملكة المتحدة فرضت جوجل قيودًا على الشركات المخالفة التي تنخرط في أنشطة تقييم مضللة بعد تزايد الضغوط من الجهات التنظيمية لاتخاذ إجراءات.