شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تطبيق TikTok يطلق ميزة الإشعارات للأطفال المفقودين بعرض صورهم والان مع تفاصيل الخبر

سيعرض تيك توك الآن تنبيهات AMBER في الولايات المتحدة، إذا كان هناك طفل مفقود في منطقتك، فسترى تنبيه AMBER مباشرةً في خلاصة "لك".

في المثال الذي شاركه TikTok، يعرض تنبيه AMBER صورة للطفل، بالإضافة إلى التفاصيل ذات الصلة وخيار الاتصال برقم 911 ، وتطلق TikTok هذه الميزة بالشراكة مع المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وهي منظمة غير ربحية ممولة في الغالب من قبل الحكومة الأمريكية.

بدأ التطبيق بتجربة هذه الميزة في تكساس العام الماضي، وذكر أن تنبيهات AMBER على المنصة حققت أكثر من 20 مليون مشاهدة ، ورغم مستقبل غامض في الولايات المتحدة، واصل تيك توك إضافة ميزات تهدف إلى سلامة الأطفال، مثل دعوة المستخدمين المراهقين إلى "التهدئة" بعد الساعة العاشرة مساءً.

بالإضافة إلى إشعارات AMBER Alert التلقائية التي يتم إرسالها إلى الهواتف في الولايات المتحدة، أضافت تطبيقات أخرى أيضًا تنبيهات AMBER على مر السنين، كما قامت Facebook و Instagram و X أيضًا بدمج إشعارات الأطفال المفقودين.