شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آيفون 17 قادم قريبًا.. 5 ميزات متوقعة فى الهاتف الجديد من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن iPhone 16 لا يزال حديث العهد في الأسواق، إلا أن التسريبات حول iPhone 17 المتوقع إطلاقه في سبتمبر 2025 بدأت تنتشر بقوة، تشير التقارير إلى أن هذا العام قد يشهد أكبر تغيير في التصميم منذ إطلاق iPhone X في 2017، حيث تعمل أبل على إصدار iPhone 17 Air بتصميم نحيف، إلى جانب الإصدارات الاحترافية. لكن ماذا عن النسخة الأساسية؟ إليك أهم 5 ميزات متوقعة في iPhone 17:

1. شاشة أكبر

قد يحصل iPhone 17 على زيادة طفيفة في حجم الشاشة، حيث تشير التسريبات إلى أنها ستصبح 6.3 بوصة بدلًا من 6.1 بوصة. من المتوقع أيضًا أن تلغي أبل طراز Plus في 2025، ما يجعل iPhone 17 خيارًا متوسطًا بين الإصدارات الصغيرة والكبيرة. إذا صحت التسريبات، فقد تشمل السلسلة الأحجام التالية:

• 6.3 بوصة (iPhone 17 العادي)

• 6.6 بوصة (iPhone 17 Air)

• 6.3 بوصة (iPhone 17 Pro)

• 6.9 بوصة (iPhone 17 Pro Max)

2. دعم ProMotion بمعدل تحديث 120Hz

منذ سنوات، كانت ميزة ProMotion 120Hz حصرية لطرازات Pro، لكن في 2025 قد تتوفر لجميع طرازات iPhone 17، بما في ذلك iPhone 17 Air. هذه التقنية توفر تصفحًا أكثر سلاسة وجودة أعلى للفيديوهات، كما تتيح معدل تحديث متغير من 1Hz إلى 120Hz، ما يحسن عمر البطارية.

3. معالج A19 بكفاءة محسنة

ستعمل السلسلة الجديدة بمعالج A19، المبني بتقنية 3 نانومتر المحسنة، مما يمنح الهاتف أداء أسرع وكفاءة طاقة أعلى. بينما ستحصل طرازات Pro على معالج A19 Pro الأقوى، ستحصل النسخة العادية على معالج A19 القياسي.

4. كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل

يتوقع أن تشهد الكاميرا الأمامية قفزة كبيرة من 12 ميجابكسل إلى 24 ميجابكسل، ما يعني صورًا أكثر وضوحًا وتفاصيل أعلى. قد تحصل بعض الطرازات أيضًا على فتحة عدسة ميكانيكية لأول مرة في هواتف أبل، مما يسمح للمستخدمين بتعديل كمية الضوء الداخلة إلى العدسة للحصول على تأثيرات احترافية.

5. شريحة Wi-Fi 7 من أبل

ستحصل جميع طرازات iPhone 17 على شريحة Wi-Fi 7 المخصصة من أبل، والتي ستوفر اتصالًا أسرع واستقرارًا أفضل. تدعم التقنية سرعات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، مع تقليل التأخير أثناء البث والألعاب عبر الإنترنت. كما ستدعم الهواتف تقنية Bluetooth 5.3.

موعد الإطلاق المتوقع

من المنتظر أن تكشف أبل رسميًا عن سلسلة iPhone 17 في سبتمبر 2025، ومع استمرار تسريبات المواصفات الجديدة، يبدو أن الهاتف سيجلب تحسينات كبيرة في الشاشة، الأداء، والتصوير، ما يجعله من أبرز الهواتف المرتقبة لهذا العام.