شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة بين Pixel 9a و Pixel 8a.. ترقيات رئيسية تجعل Pixel 9a خيارا أفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل هاتفها الأحدث Pixel 9a، والذي يأتي بتحسينات ملحوظة مقارنة بسابقه Pixel 8a ، لا يقدم الهاتف الجديد مواصفات محسنة فحسب، بل يأتي أيضًا بسعر أكثر جاذبية ، ففي حين تم إطلاق Pixel 8a حوالي 610 دولارات أمريكية لنسخة 128 جيجابايت و حوالي 690 دولارًا أمريكيًا لنسخة 256 جيجابايت، فإن Pixel 9a يأتي بنسخة واحدة (8 جيجابايت + 256 جيجابايت) بسعر حوالي 574 دولارًا أمريكيًي ، مما يمنح المستخدمين سعة تخزين مضاعفة بسعر أقل.

إليك أهم 5 ترقيات تجعل Pixel 9a يتفوق على Pixel 8a:

1. تصميم جديد عصري

يأتي Pixel 9a بتصميم مستوٍ وزوايا أكثر حدة، مما يمنحه مظهرًا أكثر حداثة مقارنةً بـ Pixel 8a الذي كان يعتمد على الحواف المنحنية.

أما الهاتف يتميز بإطار من الألومنيوم وظهر بلاستيكي، مما يساعد في تقليل التكلفة دون التضحية كثيرًا بالمظهر العام.

أحد التغييرات البارزة هو وحدة الكاميرا، حيث لم يعد هناك بروز واضح للكاميرات كما في الإصدارات السابقة من هواتف بيكسل، بل أصبحت العدسات متساوية تقريبًا مع الظهر، مما يمنح الهاتف تصميمًا أكثر أناقة وانسيابية.

2. شاشة أكبر وأكثر سطوعًا

يتميز Pixel 9a بشاشة OLED بحجم 6.3 بوصة، مقارنة بـ 6.1 بوصة في Pixel 8a، مع دقة FHD+ ومعدل تحديث 60/120 هرتز متكيف في كلا الهاتفين، ولكن الفرق الحقيقي يكمن في السطوع، حيث تصل إضاءة Pixel 9a إلى 2,700 شمعة، مقارنة بـ 2,000 شمعة في Pixel 8a، مما يجعله أكثر وضوحًا في ضوء الشمس المباشر ويقدم تجربة مشاهدة محسنة.

3. معالج Tensor G4 الجديد

يعمل Pixel 9a بمعالج Google Tensor G4 المصمم بتقنية 4 نانومتر، والذي يُعد أسرع وأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة من معالج Tensor G3 الموجود في Pixel 8a. ورغم أن الفرق في الأداء اليومي قد لا يكون كبيرًا، إلا أن تحسينات الذكاء الاصطناعي ومعالجة المهام ستجعل الهاتف أكثر سلاسة.

الهاتف يأتي بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت، مما يمنحه ميزة على Pixel 8a الذي بدأ بسعة تخزين 128 جيجابايت فقط.

كلا الهاتفين يعملان بنظام Android 15، مع التزام جوجل بتقديم 7 سنوات من التحديثات، ولكن Pixel 9a سيحصل على دعم حتى عام 2032، أي سنة إضافية مقارنة بـ Pixel 8a.

4. تحسينات في الكاميرا

قد يبدو أن Pixel 9a يأتي بكاميرا رئيسية 48 ميجابكسل، وهي أقل من 64 ميجابكسل في Pixel 8a، لكنه يقدم مستشعرًا أكثر تطورًا بفتحة عدسة f/1.7 مع تركيز تلقائي مزدوج البكسل وتثبيت بصري للصورة (OIS)، مما يعزز من جودة الصور في الإضاءة المنخفضة.

المثير للاهتمام أن الكاميرا الأساسية في Pixel 9a مشابهة جدًا لتلك الموجودة في Pixel 9 Pro Fold، مما يشير إلى أن الهاتف الجديد سيقدم جودة تصوير رائدة في هذه الفئة السعرية.

أما الكاميرا الثانية ذات الزاوية الواسعة، فهي لم تتغير حيث يحتفظ كلا الهاتفين بعدسة 13 ميجابكسل.

5. بطارية أكبر وشحن أسرع

يأتي Pixel 9a ببطارية ضخمة بسعة 5,100 مللي أمبير، مقارنة بـ 4,492 مللي أمبير في Pixel 8a، مما يجعله الهاتف الأطول عمرًا من حيث البطارية في تاريخ هواتف Pixel.

كما تم تحسين سرعة الشحن السلكي إلى 23 واط، مقارنة بـ 18 واط فقط في Pixel 8a، في حين بقي الشحن اللاسلكي عند 7.5 واط في كلا الهاتفين.

الخلاصة: Pixel 9a يقدم تحسينات كبيرة بسعر أقل

يُعد Pixel 9a ترقية رائعة على Pixel 8a بفضل تصميمه الجديد، شاشته الأكثر سطوعًا، معالجه الأسرع، كاميرته المحسّنة، وبطاريته الأكبر، كل ذلك بسعر أقل من سابقه. إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي من جوجل دون التنازل عن الأداء والميزات، فإن Pixel 9a هو الخيار المثالي.

Pixel 9a و Pixel 8a: 5 ترقيات رئيسية تجعل Pixel 9a خيارًا أفضل