شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تفاصيل لا تعرفها عن هاتف Pixel 9a بتصميم جديد لمنافسة iPhone 16E والان مع تفاصيل الخبر

كشفت جوجل رسميًا عن هاتف Pixel 9a، الذي يأتي بدون الشريط البارز (Visor) الذي كان سمة مميزة لهواتف بيكسل السابقة، ليكون منافسًا مباشرًا لهاتف آيفون 16E.

يتميز الهاتف الجديد بشاشة Actua بحجم 6.3 بوصة بدقة +FHD، مع معدل تحديث متكيف بين 60 و120 هرتز وسطوع أقصى يبلغ 2700 شمعة، مع دعم HDR، كما حصل الهاتف على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يجعله أكثر متانة.

يعمل Pixel 9a بمعالج Tensor G4 من جوجل، إلى جانب معالج الأمان Titan M2، ما يوفر أداءً مشابهًا لهواتف بيكسل الأعلى سعرًا، بالإضافة إلى دعم ميزات الذكاء الاصطناعي من Gemini، ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، مع خيارين للتخزين الداخلي: 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

ويضم الهاتف كاميرتين خلفيتين، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، والثانية 13 ميجابكسل للزاوية الواسعة، مع دعم التثبيت البصري وتقنية Super Res Zoom حتى 8x. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 13 ميجابكسل بزاوية رؤية واسعة تبلغ 96.1 درجة، يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى ميزات التصوير المعتادة من جوجل، مثل Night Sight وAstrophotography وMacro Focus، كما تأتي البطارية بسعة 5100 مللي أمبير توفر أكثر من 30 ساعة من الاستخدام بشحنة واحدة، مع دعم الشحن السريع.

ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 15 مباشرة من العلبة، مع ضمان 7 سنوات من التحديثات، تشمل تحديثات النظام والأمان وميزات Pixel Drop الدورية.

يبدأ سعر Pixel 9a من 499 دولارًا لطراز 128 جيجابايت، و599 دولارًا لطراز 256 جيجابايت، وسيتوفر الهاتف بأربعة ألوان: الأسود، الأبيض، الوردي، والبنفسجى.