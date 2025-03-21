شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إصدارات iPhone 18 Pro ستحصل على مودم 5G من الجيل الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال سلسلة هواتف iPhone 17 على بُعد أشهر من الإطلاق، لكن هذا لم يمنع أن هناك بعض التوقعات حول سلسلة iPhone 18 للعام المقبل.

وتذهب توقعات خبراء التكنولوجيا، بأن طرازات iPhone 18 Pro ستأتي مزودة بمودم Apple من الجيل الثاني.

وقد طرحت الشركة المصنعة لأجهزة iPhone أول مودم داخلي لها على الإطلاق، وهو C1، مع هاتف iPhone 16e، ومن المفترض بأن يكون أول مودم خلوي من تصميم Apple يوفر اتصالًا خلويًا سريعًا وموثوقًا بتقنية الجيل الخامس.

طرح مودم Apple الداخلي التالي العام المقبل

ووفقًا لما ذكره موقع 9to5mac، أوضح جيف بو من شركة GF Securities توقعاته لسلسلة iPhone 18 في أحدث مذكرة له للمستثمرين، حيث توقع أن تُدمج آبل مودم "C2" في هاتفي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في عام 2026.

هذه ليست المرة الأولى التي يُذكر فيها تطوير مودم آبل من الجيل الثاني، فقد زعم مارك جورمان من بلومبرج في فبراير أن آبل تخطط لاستخدام مودم C2 العام المقبل في "أجهزة آيفون عالية المواصفات".

وقد أفادت التقارير أن شركة آبل ترغب في تضمين مودم C1 في هاتف iPhone 17 Air القادم، لكن الشركة قد تُلغي هذا القرار، فمن غير المؤكد ما إذا كان بإمكان آبل استخدام شريحة C1 في طرازات iPhone 18 مع الاحتفاظ بشريحة C2 المزعومة لطرازات Pro.



وقد تحتفظ الشركة بمودم Qualcomm 5G للطرازات المتميزة، ويفتقر مودم C1، الذي ظهر لأول مرة مع هاتف iPhone 16e الشهر الماضي، إلى دعم mmWave، وهو نطاق التردد العالي للغاية (EHF)، و قد يؤدي هذا إلى بطء سرعات التنزيل والتحميل على الهاتف.