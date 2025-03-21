شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhone 18 Pro مزود بكاميرا عالية الدقة وفتحة عدسة متغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن إطلاق iPhone 18 Pro لا يزال على بُعد أكثر من عام، إلا أن الشائعات الأولية بدأت تنتشر حول الميزات التى قد يقدمها هاتف Apple الرائد لعام 2026.

و يُقال إن الجهاز سيحصل على ترقيات كبيرة من حيث الكاميرا والشاشة والمعالج، وقد تكون إحدى الترقيات الرئيسية هي ميزة Face ID تحت الشاشة، وهي ميزة شائعة منذ فترة طويلة في سلسلة هواتف iPhone، و كان من المتوقع في البداية أن تكون في iPhone 17 Pro، لكن محلل الشاشات روس يونج أشار في عام 2024 إلى أن هذه الميزة قد تصل بدلاً من ذلك في عام 2026.

و إذا كان هذا صحيحًا، فقد يكون iPhone 18 Pro أول طراز يدمج هذه التقنية، حتى مع وجود Face ID تحت الشاشة، يُتوقع أن تظل ميزة Dynamic Island موجودة، على الرغم من أنها قد تصبح أصغر حجمًا أو تتحول إلى تصميم كاميرا ثقب الدبوس، كما هو الحال في بعض هواتف Android مثل Google Pixel 9 .

تُعدّ ترقيات الكاميرا أيضًا محورًا رئيسيًا في شائعات iPhone 18 Pro، حيث توقع المحلل مينج تشي كو أن كاميرا Fusion بدقة 48 ميجابكسل في الهاتف ستأتي بفتحة عدسة متغيرة، مما يسمح للمستخدمين بضبط كمية الضوء التي تمر عبر العدسة.

وتتميز طُرز iPhone Pro الحالية بفتحة عدسة ثابتة، ولكن مع خيار الفتحة المتغيرة، سيتمكن المستخدمون من التحكم بشكل أكبر في جوانب مثل عمق المجال.

في تطور مفاجئ، من المتوقع أن يتم تزويد شركة آبل بمستشعر كاميرا جديد ثلاثي الطبقات لهاتف آيفون 18 برو.

ووفقًا للتقارير، ستُحسّن هذه التقنية المتطورة استجابة الكاميرا وتُقلل الضوضاء في الصور، مع تعزيز النطاق الديناميكي.

بالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن مودم C2 المُصمم خصيصًا من Apple سيظهر لأول مرة في هاتف iPhone 18 Pro، بعد طرح مودم C1 في هاتف iPhone 16e، من المتوقع أن يوفر هذا المودم من الجيل التالي سرعات أعلى وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

ويشير المحلل جيف بو إلى أن المودم سيدعم أيضًا تقنية mmWave في الولايات المتحدة.

من المرجح أيضًا أن يعمل هاتف iPhone 18 Pro بشريحة Apple A20 Pro، والتي يُقال إنها ستُصنع باستخدام تقنية 3nm من الجيل الثالث من TSMC.

وبينما كانت هناك تقارير سابقة حول احتمال التحول إلى تقنية 2nm، فمن المرجح أن يتبع A20 Pro عملية مماثلة لشريحة A19 Pro القادمة.