شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن لوحة مفاتيح ألعاب جديدة فى إكس بوكس والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مايكروسوفت عن لوحة مفاتيح ألعاب جديدة للوحة مفاتيح اللمس في نظام Windows ، ومن المفترض أن تُسهّل لوحة المفاتيح المُحدثة استخدام لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة مع وحدة تحكم Xbox.

فهي تُحسّن التنقل في وحدة التحكم وتُوفّر اختصارات مفيدة ، على سبيل المثال، يُمكن استخدام زر X كزر مسافة للخلف، وزر Y كمفتاح مسافة، وزر القائمة كزر إدخال ، كما تُشير مايكروسوفت إلى أنها قامت بمحاذاة مفاتيح لوحة المفاتيح رأسيًا لتسهيل الاستخدام.

وأعلنت مايكروسوفت لأول مرة أنها تختبر هذه التقنية تجريبيًا في سبتمبر الماضي ، والآن أصبحت متوفرة في إصدار المعاينة من ويندوز 11، لذا ستتمكن من تجربتها بنفسك خلال الأسابيع القليلة القادمة ، ونأمل أن يوفر هذا الكثير من الوقت والجهد لمستخدمى إكس بوكس قريبا .

وكان أحدث مزايا ألعاب اكس بوكس هو وصول جهاز Xbox Series S الجديد بمزايا عائلة Xbox الأحدث، مثل ميزة Quick Resume لمتابعة اللعب بشكل سريع من حيث توقف اللاعب في آخر جلسة لعب، إلى جانب تشغيل الألعاب بسرعة فائقة في التحميل ومعالجة الرسوميات، بالإضافة إلى معدل تحديث لعرض الشاشة خلال اللعب يصل إلى 120 إطاراً في الثانية الواحدة.