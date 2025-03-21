شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم وسفاري من آبل تحت تدقيق مكافحة الاحتكار: إليك السبب والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية CMA أن سوق متصفحات الهواتف المحمولة، التي يهيمن عليها كروم من جوجل وسفاري من آبل، لا يعمل بشكل يخدم المستهلكين والشركات بشكل جيد، ما دفعها إلى فتح تحقيق رسمي في القطاع خلال يناير الماضي.

أشار التقرير النهائي الصادر عن مجموعة التحقيق المستقلة التابعة لـ CMA إلى أن المخاوف الأساسية تتعلق بسياسات آبل الخاصة بإتاحة الوصول إلى الإنترنت على أجهزتها من خلال متصفح سفاري.

وكانت الهيئة قد نشرت نتائج أولية في نوفمبر الماضي، أعقبها فتح تحقيق موسع في يناير بموجب الصلاحيات الجديدة الممنوحة لها، وتسعى CMA لتحديد ما إذا كانت جوجل وآبل تمتلكان "وضعًا استراتيجيًا مهيمنًا" في الأنظمة البيئية للهواتف الذكية، وهو إطار أوسع من نطاق سوق المتصفحات الذي ركز عليه التحقيق المبدئي.

وأوصى التقرير بأنه في حال تصنيف الشركتين ضمن هذا الإطار، فيجب على الهيئة دراسة تدخلات تنظيمية لتعزيز المنافسة، مثل تمكين المنافسين من تقديم ميزات جديدة بشكل أكثر فاعلية.

ردت آبل بقولها إنها تؤمن بـ"الأسواق الديناميكية المزدهرة التي تعزز الابتكار"، مؤكدة أن ثقة المستخدمين تأتي في مقدمة أولوياتها، وقال متحدث باسم الشركة: "لدينا مخاوف بشأن هذا التقرير، ونعتقد أن الحلول التي يقترحها قد تقوض الخصوصية والأمان وتجربة المستخدم العامة". وأكد أن الشركة ستواصل التعاون مع CMA لمعالجة هذه المخاوف.

وفقًا للتقرير، فإن متصفح سفاري يسيطر على 88% من أجهزة آبل، بينما يستحوذ Google Chrome على 77% من متصفحات الأجهزة العاملة بنظام أندرويد خلال عام 2024.

وقالت مارجوت ديلي، رئيسة فريق التحقيق المستقل، إن المنافسة بين المتصفحات لا تعمل بالشكل المطلوب، مما يعيق الابتكار، وأضافت: "أرحب بالإجراءات السريعة التي اتخذتها CMA لفتح تحقيقات في الوضع الاستراتيجي لكل من آبل وجوجل في مجال أنظمة الهواتف الذكية".

أوضحت CMA أن تحقيقاتها بشأن "الوضع الاستراتيجي المهيمن" ستستمر حتى نهاية العام، ومن المتوقع أن تصدر نتائجها النهائية لاحقًا.