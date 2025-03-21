شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مقارنة شاملة.. هل يتفوق Google Pixel 9a على iPhone 16e من آبل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت جوجل هاتفها الجديد Pixel 9a بسعر 499 دولارًا، مما يجعله منافسًا مباشرًا لهاتف آبل iPhone 16e الذي يبدأ سعره من 599 دولارًا، فيما يلي مقارنة شاملة بين الهاتفين من حيث المواصفات والميزات لتحديد أيهما يقدم قيمة أفضل للمستخدم.

التصميم والشاشة

• Pixel 9a: يتميز بشاشة OLED مقاس 6.3 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز وسطوع يصل إلى 2700 نيت، مما يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

• iPhone 16e: يأتي بشاشة OLED مقاس 6.1 بوصة مع معدل تحديث 60 هرتز وسطوع يصل إلى 1200 نيت، مما قد يكون أقل سلاسة مقارنة بمعدل التحديث الأعلى في Pixel 9a.

المعالج والأداء

• Pixel 9a: مزود بمعالج Tensor G4 من جوجل، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت، مما يضمن أداءً قويًا وسلسًا في التطبيقات والألعاب.

• iPhone 16e: يعمل بشريحة A18 من آبل، والتي تُعتبر من أقوى المعالجات في السوق، مما يوفر أداءً ممتازًا في مختلف المهام.

الكاميرا

• Pixel 9a: يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مع وضع الماكرو، بالإضافة إلى عدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، مما يوفر تنوعًا في خيارات التصوير.

• iPhone 16e: مزود بكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، لكنه يفتقر إلى عدسة فائقة الاتساع، مما قد يحد من تنوع اللقطات.

البطارية والشحن

• Pixel 9a: يتميز ببطارية سعة 5100 مللي أمبير مع دعم للشحن السلكي بقدرة 23 واط والشحن اللاسلكي، مما يضمن استخدامًا طويل الأمد.

• iPhone 16e: لم تُعلن آبل عن سعة البطارية، ولكنها تدعم الشحن السلكي بقدرة 20 واط.

التحديثات والدعم

• Pixel 9a: تلتزم جوجل بتقديم تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة 7 سنوات، مما يضمن بقاء الجهاز محدثًا لفترة طويلة.

• iPhone 16e: تُعرف آبل بتقديم دعم طويل الأمد لأجهزتها، وعادةً ما توفر تحديثات لعدة سنوات، مما يضمن استمرارية الأداء والأمان.

يقدم كلا الهاتفين ميزات قوية وتجربة مستخدم مميزة. إذا كنت تبحث عن شاشة أكبر مع معدل تحديث أعلى وبطارية أكبر وسعر أقل، فإن Pixel 9a قد يكون الخيار الأنسب. أما إذا كنت تفضل نظام iOS وتبحث عن أداء معالج قوي وتجربة كاميرا مميزة، فإن iPhone 16e يستحق النظر.