شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 14 تاريخا تكشف كواليس أزمة رواد ناسا العالقين فى الفضاء.. من الذهاب للعودة والان مع تفاصيل الخبر

ظل رائدا ناسا سونيتا ويليامز، وبوتش ويلمورعالقين فى الفضاء لفترة طويلة تصل إلى 286 يومًا، بعد أن كان من المقرر أن تستمر لمدة 10 أيام فقط، وهنا نرصد هذه الرحلة غير المتوقعة من بدايتها إلى العودة فى 14 تاريخ:

6 يونيو 2024: التحمت مركبة ستارلاينر بمحطة الفضاء الدولية.

18 يونيو: تم تأجيل موعد عودة ستارلاينر بعد تحديد 26 يونيو كتاريخ هبوط بسبب تسريبات مركبة الفضاء.

2 يوليو: قررت ناسا تمديد مهمتها أكثر من 45 يوما لتحليل مشاكل الدافع وتسربات الهيليوم قبل عودة ستارلاينر إلى الأرض.

24 أغسطس: أعلنت ناسا عودة ستارلاينر بدون طاقم بينما سيستمر ويلمور وويليامز في العيش على متن محطة الفضاء الدولية حتى فبراير 2025 على أقرب تقدير.

30 أغسطس: أتاحت ناسا أماكن في مركبة سبيس أكس لعودة الرواد العالقين.

7 سبتمبر: عادت ستارلاينر إلى الأرض بدون طاقم بعد ثلاثة أشهر تقريبًا من الموعد المتوقع.

12 نوفمبر: انتشرت شائعات حول تدهور صحة سوني ويليامز بسبب إقامتها الطويلة غير المتوقعة في الفضاء.

17 ديسمبر: أعلنت ناسا تغير موعد عودة رواد ناسا مرة أخرى، حيث تسببت التأخيرات لإحالة رحلة العودة إلى أواخر مارس على أقرب تقدير.

28 يناير 2025: طلب الرئيس ترامب من إيلون ماسك إحضار بوتش وسوني، مدعيًا أن إدارة بايدن "تخلّت عنهما تقريبًا في الفضاء".

30 يناير: حققت سوني ويليامز رقمًا قياسيًا في السير في الفضاء، حيث وصل مجموع ما قضته ويليامز في السير في الفضاء لـ62 ساعة وست دقائق.

11 فبراير: جعلت ناسا موعد عودة بوتش وسونى مبكرا، من أواخر مارس إلى منتصف مارس.

14 مارس: انطلقت كرو-10 لتُحل محل كرو-9، ووصلت إلى محطة الفضاء الدولية بعد 28 ساعة.

18 مارس: غادر رواد ناسا محطة الفضاء أخيرا بعد 9 أشهر من الإقامة الجبرية في الفضاء.

19 مارس: وصل رواد ناسا للأرض وسط حفل استقبال من الزملاء والأقارب.