شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعيد برنامج Copilot لبعض أجهزة ويندوز 11 بعد إزالته عن طريق الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

يعود برنامج Copilot بعد أن أزالته مايكروسوفت عن طريق الخطأ من بعض أجهزة ويندوز 11، وفي تحديث لصفحة الدعم ، صرحت مايكروسوفت بأن الأجهزة المتأثرة "تعود إلى حالتها الأصلية"، منهيةً ما قد يعتبره البعض فترة راحة قصيرة من مساعد الذكاء الاصطناعي.

وأعلنت مايكروسوفت أنها على دراية بخلل أدى إلى إلغاء تثبيت Copilot وإلغاء تثبيته من شريط المهام بعد تحديثه الصادر في 11 مارس ، وبينما كانت تعمل على إصلاحه، اقترحت مايكروسوفت إعادة تثبيت Copilot من متجر مايكروسوفت وتثبيته يدويًا على شريط المهام.

بدأت شركة Microsoft في طرح Copilot كتطبيق أصلي لنظام Windows في وقت سابق من هذا الشهر، مضيفة واجهة مستخدم أكثر أناقة والقدرة على بدء محادثة صوتية بسرعة مع Copilot من خلال الضغط باستمرار على مفتاحي Alt + Spacebar.

وتعلم مايكروسوفت أيضًا بوجود خلل يمنع مستخدمي الأجهزة المزودة بمعالجات Arm من تنزيل لعبة Roblox من متجر مايكروسوفت ، وتقول الشركة إنها تعمل على حل، ويمكن للمستخدمين تنزيل اللعبة مباشرةً من روبلوكس دوت كوم.