شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يطرح ميزة تقليص عدد رسائل البريد العشوائى المرسلة لك والان مع تفاصيل الخبر

هل سئمت من رؤية رسائل مزعجة وتلقي إشعارات بإضافتك إلى مجموعات دردشة عشوائية من أشخاص لا تعرفهم؟ يعمل واتساب على الحد من عدد الرسائل المزعجة التي تتلقاها.

وفقًا لتقرير من TechCrunch ، أعلنت منصة الدردشة أنها ستختبر حدودًا شهرية لعدد الرسائل الجماعية من الحسابات الفردية والتجارية خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في إطار جهودها للحد من كمية الرسائل غير المرغوب فيها التي ستتلقاها من هذه الحسابات، سواءً كنت تتابعها أم لا ، ومع ذلك ليس من الواضح تمامًا عدد هذه الحدود.

إذا كان لديك حساب واتساب فردي، يمكنك إرسال 30 رسالة جماعية على الأقل شهريًا، أو رسالة واحدة يوميًا ، ويمكنك استخدام تحديثات الحالة أو القنوات إذا كنت ترغب في إرسال أكثر من ذلك لعدد كبير من الأشخاص، خاصةً إذا كانوا أصدقائك أو أفراد عائلتك.

أصحاب الأعمال، الذين كانوا قادرين سابقًا على إرسال رسائل بث مجانية وغير محدودة، سيتمكنون من إرسال 250 رسالة مخصصة مجانًا، ثم يدفعون رسومًا مقابل أي رسائل إضافية يرغبون في إرسالها لعملائهم حول تحديثات المنتجات أو تخفيضات الأعياد ، وهذا الحد الأقصى جزء من نسخة مدفوعة من ميزة الرسائل البثية التي ستطرحها ميتا في الأشهر المقبلة، ولكنها لم تُحدد سعرها بعد.

وتأتى هذه القيود بعد خمسة أيام من إطلاق واتساب ميزة سلاسل الرسائل لتقليل الازدحام والفوضى في المحادثات الجماعية، وذلك من خلال إبقاء المستخدمين مُركزين على موضوع الرسالة التي يردون عليها، وذلك للحفاظ على السياق.

كما تأتى بعد شهرين من تحديث المنصة للمحادثات بأربع ميزات جديدة ، بما في ذلك إمكانية إنشاء ملصقات صور شخصية، ومشاركة حزم ملصقات، والضغط المزدوج على الرسائل للتفاعل السريع ، وبعد شهر من إضافة سمات الدردشة .