شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اتهامات لشركة جوجل بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى والان مع تفاصيل الخبر

وفقًا للمفوضية الأوروبية، تنتهك جوجل قوانين مكافحة الاحتكار الأوروبية بتفضيل خدماتها للبحث عن التسوق والفنادق والرحلات الجوية على منافسيها من مقدمي خدمات المقارنة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في حكمه التمهيدي اليوم أن الشركة الأم لجوجل، ألفابت، انتهكت أيضًا قواعد مكافحة التوجيه بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) بمنع مطوري التطبيقات على متجرها Play من توجيه العملاء إلى قنوات توزيع أخرى.

ويمكن لجوجل الطعن في التهم الأولية أو إجراء تغييرات إضافية على الامتثال قبل صدور الحكم النهائي للاتحاد الأوروبي، ويمكن للاتحاد الأوروبي تغريم الشركات ما يصل إلى 10% من إيراداتها السنوية العالمية لانتهاكات حق الوصول إلى البيانات، والتي تصل إلى 35 مليار دولار كحد أقصى، بناءً على أرباح ألفابت البالغة 350 مليار دولار في عام 2024 .

وتقول تيريزا ريبيرا، نائبة الرئيس التنفيذي الأوروبي للتحول النظيف والعادل والتنافسي، في بيان: "في الحالة الأولى، نرى أن ألفابت تنتهك قانون الأسواق الرقمية من خلال تفضيل منتجاتها على صفحة نتائج بحث جوجل، وهو ما يعني أن الموردين والمنافسين لا يستفيدون من ممارسات التصنيف العادلة".

ويعتقد أوليفر بيثيل، المدير الأول للمنافسة في جوجل، في منشور على مدونته أن جوجل تعتقد أن التغييرات التي تسعى أوروبا لتطبيقها على محركات البحث "مضللة".

ويحذر بيثيل، على سبيل المثال، من أنه إذا لم تتمكن جوجل من عرض نتائج رحلات تنقل المستخدمين مباشرةً إلى مواقع شركات الطيران، فإنهم عادةً ما يحصلون على تذاكر سفر أعلى سعرًا لأن شركات الطيران مضطرة لدفع عمولات لمواقع الويب الوسيطة ، كما يقول إن هذه التغييرات أدت إلى انخفاض في حركة الزيارات بنسبة تصل إلى 30% لبعض الشركات.

وعندما يتعلق الأمر بمتجر تطبيقات جوجل للهواتف المحمولة، يعتقد الاتحاد الأوروبي أن "ألفابت لا تسمح بشكل فعال لمستخدمي هواتف أندرويد بمعرفة أو توجيههم إلى عروض أرخص من مطوري التطبيقات خارج متجر جوجل بلاي"، كما يقول ريبيرا.

ويقول بيثيل إن نتائج اللجنة بشأن توزيع التطبيقات "تُنشئ خيارًا خاطئًا بين الانفتاح والأمان"، ويضيف أن الحكومة "تُجبرنا فعليًا على الاختيار بين نموذج مغلق" أشبه بنظام iOS من آبل، والذي يتطلب مراجعة التطبيقات قبل التوزيع "ونموذج غير آمن"، حيث تُجبر جوجل على منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى "روابط احتيالية أو ضارة تُخرجهم من بيئة Play الآمنة ".

وتقول هينا فيركونين، نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون سيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية في أوروبا، إن "كلا الممارستين تؤثران سلبًا على العديد من الشركات الأوروبية وغير الأوروبية التي تعتمد على بحث جوجل أو جوجل بلاي للوصول إلى مستخدميها في الاتحاد الأوروبي ، إن ضمان امتثال ألفابت الكامل لقانون الوصول إلى البيانات (DMA) أمرٌ أساسي لضمان فرص الأعمال والابتكار لجميع مزودي الخدمات الرقمية".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في بحث جوجل في 25 مارس بسبب مخاوف من أنه كان يعامل خدماته الخاصة بشكل أكثر إيجابية في ترتيب البحث من الخدمات التي تقدمها جهات خارجية منافسة ، وهو الأمر الذي فرض الاتحاد الأوروبي غرامة على الشركة بقيمة 2.4 مليار يورو (بقيمة حوالي 2.5 مليار دولار اليوم) لقيامها بـ Google Shopping في عام 2017.

وكانت شركة Apple هي الشركة الأولى التي يتم اتهامها بموجب قانون DMA في يونيو 2024، وبعد فترة وجيزة، تلقت Meta حكمًا أوليًا يفيد بأن نموذج الإعلان الخاص بها ينتهك القانون أيضًا.

وأدخلت جوجل عدة تغييرات على خدمات البحث لديها، في محاولة للامتثال لقواعد DMA الجديدة، وشملت هذه التغييرات إضافة تصميمات جديدة لنتائج البحث، مما عزز الروابط إلى مواقع مقارنة خارجية، وإزالة أداة رحلات جوجل لمستخدمي البحث في الاتحاد الأوروبي .