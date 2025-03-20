شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون خليطاً مبتكرا لاختبارات استكشاف القمر.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور فريق من الباحثين بقيادة الدكتور ديميترا أتري بمختبر استكشاف الفضاء بجامعة نيويورك أبوظبي، خليطاً ترابياً مبتكراً ذا خواص تماثل خواص غبار القمر.



وبفضل خصائص هذا الخليط الذي يعرف باسم "غبار القمر المحاكي الإماراتي"، سيتمكّن العلماء من اختبار المعدات والأجهزة التي يعتمد عليها مشروع الإمارات لاستكشاف القمر كما ويعتبر تطوير المحاكيات الترابية أمراً أساسياً فى التحضير لعمليات استكشاف القمر بسبب صعوبة نقل كميات كبيرة من تربة القمر إلى الأرض، وقد طور الباحثون هذا الخليط من الصخور الغنية بمادة الآنورثوسايت الموجودة في الدولة، لتشابه التركيب المعدنى والكيميائي لهذه الصخور مع العينات من القمر مما يجعلها مناسبة لاختبار المعدات.

وأضافت أن يستخدم فريق جامعة نيويورك أبوظبي،المحاكاة لتقييم الأدوات لعمليات المهمة الرئيسية، بما فى ذلك مرحلة الهبوط على سطح القمر واستكشافه والبناء واستخراج الموارد.

وقال الباحث الرئيسي في مختبر استكشاف الفضاء بجامعة نيويورك أبوظبي الدكتور أتري إن هذه المبادرة تدعم جهود الدولة في استكشاف الفضاء، كما يساهم في الجهود العالمية للتحضير للبعثات القمرية المستقبلية، وسيلعب خليط غبار القمر المحاكي الإماراتي دوراً أساسياً في اختبار أداء المركبات الجوالة، وتدريب روّاد الفضاء، وفحص المعدات القمرية، فيساعد في كفاءة المهمات وتقليل مخاطر عمليات استكشاف القمر في المستقبل.

ويقع مختبر استكشاف الفضاء في جامعة نيويورك أبوظبي ضمن مركز الفيزياء الفلكيّة وعلوم الفضاء، وهو مكرّس لدعم علوم الكواكب واستكشاف الفضاء.