شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا": كبسولة ستارلاينر يتعين عليها إجراء رحلة تجريبية ثالثة غير مأهولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) إن كبسولة ستارلاينر التي نقلت رائدي فضاء لمحطة الفضاء الدولية العام الماضي قد يتعين عليها إجراء رحلة تجريبية ثالثة غير مأهولة قبل أن تحمل المركبة التابعة لشركة بوينج رواد فضاء مرة أخرى.

واضطر طاقم المركبة الفضائية الأول، إلى العودة إلى الأرض على متن كبسولة تابعة لشركة سبيس إكس هذا الأسبوع.



وعاد رائدا الفضاء التابعان لوكالة "ناسا"، بوتش ويلمور وزميلته سوني ويليامز، إلى الأرض على متن كبسولة "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس"، بعد أن كانا قد استقلا كبسولة "ستارلاينر" المأهولة إلى محطة الفضاء الدولية العام الماضي.



جاءت هذه العودة بعد جهود طويلة من شركة "بوينج" لإصلاح مشكلة في نظام الدفع في "ستارلاينر"، والتي أدت إلى تمديد المهمة التجريبية للرائدين، التي كانت من المفترض أن تستغرق ثمانية أيام، إلى إقامة استمرت تسعة أشهر في الفضاء.



وكانت المشكلات الفنية لستارلاينر أحدث انتكاسة وأكثرها وضوحا حتى الآن في مسيرة بوينج الشاقة لتطوير مركبة فضائية كلفت عملاق الفضاء أكثر من ملياري دولار.