شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قرار هام من آبل لتشغيل سلسلة iPhone 18 فى عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صمدت آبل في وجه المنافسة مع ارتفاع أسعار رقائق السيليكون التي فرضتها شركة TSMC لإنتاج 3 نانومتر ابتداءً من عام 2023، ونظرًا لضخامة طلباتها، تمكنت آبل من حجز معظم الطاقة الإنتاجية الأولية لشركة TSMC بتقنية 3 نانومتر.

ونتيجةً لذلك، نجح هاتفا iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ليكونا الهاتفان الذكيان الوحيدان اللذان يعملان بنظام SoC مُصمم باستخدام عقدة 3 نانومتر.

في وقت لاحق من هذا العام، ستبدأ شركة TSMC الإنتاج الضخم للرقائق باستخدام تقنية 2 نانومتر، ورغم أن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لشركة TSMC، حيث يُظهر الإنتاج التجريبي لسيليكون 2 نانومتر إنتاجية بنسبة 60%، إلا أن آبل تخطط لاستخدام تقنية 3 نانومتر من الجيل الثالث من TSMC لإنتاج معالجي التطبيقات A19 وA19 Pro لهاتف iPhone 17 لهذا العام.



وتتمسك آبل بنفس تقنية 3 نانومتر لسلسلة معالجات A20 التي ستُستخدم في طرازات iPhone 18 لعام 2026، بدلاً من المضي قدمًا نحو تقنية 2 نانومتر، وربما اتخذت شركة آبل قرارًا بعدم دفع ثمن رقائق السيليكون التي تُشكّل أساس صناعة الرقائق.



وعندما طرحت شركة TSMC عقدة المعالجة 3 نانومتر، رفعت الشركة أسعارها إلى 20,000 دولار أمريكي لكل رقاقة، مثّل ذلك زيادة بنسبة 25% عن سعر 16,000 دولار أمريكي الذي فرضته الشركة لكل رقاقة مُستخدمة في إنتاج 5 نانومتر.



و يمكن لكل رقاقة بقطر 300 مم أن تُنتج حوالي 785 شريحة A18 بافتراض إنتاج افتراضي بنسبة 100%، فمن المرجح أن تُنتج شركة TSMC إنتاجًا يتراوح بين 65% و70%، مما سيؤدي إلى تصنيع 510 إلى 550 شريحة A18 على رقاقة واحدة بقيمة 20,000 دولار أمريكي.

ومع ارتفاع آخر في أسعار رقائق 2 نانومتر، قد تؤجل آبل الانتقال إلى العقدة الجديدة حتى يتم بناء معالجات A21 وA21 Pro لسلسلة iPhone 19 لعام 2027، لكن هذا لا يعني أن Apple لن تُحسّن معالجاتها قبل ذلك الحين.

ويقول جيف بو من GF Securities إنه بدءًا من معالجات A20 وA20 Pro على خط إنتاج iPhone 18 لعام 2026، ستستخدم TSMC تقنية التغليف "رقاقة على رقاقة على ركيزة" (CoWoS).

تتيح هذه التقنية تكاملاً أوثق لأجزاء مختلفة من الشريحة، بما في ذلك المحرك العصبي، ومجموعة وحدات معالجة الرسومات، وذاكرة التخزين المؤقت، ونوى الأداء والكفاءة، ومكونات أخرى.



لا يوفر هذا النوع من التغليف المساحة فحسب، بل يُحسّن أيضًا من الكفاءة، من خلال تقليل أطوال المسارات وزيادة معدلات نقل البيانات، يمكن تحسين الأداء.