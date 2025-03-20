شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 33 Immortals.. لعبة متعددة اللاعبين تمنح تجربة فردية رائعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت Thunder Lotus لعبتها الجديدة “33 Immortals” في مرحلة الوصول المبكر على Xbox Series X/S وPC، وهي تجربة أكشن مليئة بالإثارة تعتمد على التعاون الجماعي بأسلوب مستوحى من “Hades” ولكن بروح “الكوميديا الإلهية” لدانتي.



لعبة “33 Immortals”

مراجعة وتجربة اللعبة

عند بدء اللعب في 33 Immortals، يشعر اللاعب وكأنه دخل إلى حفلة مع مجموعة من الغرباء، حيث يسود القليل من التوتر في البداية، لكنه سرعان ما يندمج في أجواء اللعبة ويصبح جزءًا من تدفق الأحداث. ورغم أنها مصممة للعب الجماعي، فإن التجربة الفردية لا تزال ممتعة بشكل مفاجئ، حيث يمكن للاعبين التنقل بين الخرائط والتفاعل مع الآخرين بسلاسة.

اللعبة تعتمد على آلية قتال سريعة حيث يختار اللاعب سلاحه في بداية كل جولة من بين ثلاثة خيارات: سيف العدالة، عصا الكسل، أو خناجر الطمع. لكل سلاح قدرة خاصة لا يمكن تفعيلها إلا عندما يقف ثلاثة لاعبين معًا، مما يعزز عنصر التعاون والتخطيط الاستراتيجي.

خرائط ومعارك ضخمة تصل إلى 33 لاعبًا

تبدأ المغامرة في خريطة Inferno، وهي أرض قاحلة مليئة بالشياطين والغرف المعروفة بـ Torture Chambers، حيث يواجه اللاعبون زعماء مصغرين في معارك ملحمية تحتاج إلى فريق من ستة مقاتلين للتغلب عليها. يمكن للاعبين دخول الغرف بمفردهم، لكن فرص النجاة ضئيلة دون فريق متعاون.

بعد هزيمة جميع الزعماء المصغرين، تجبر اللعبة اللاعبين على التجمع في نقاط الصعود الثلاثة، حيث يخوضون معركة نهائية ضد موجات من الأعداء قبل التوجه إلى المواجهة الكبرى مع لوسيفر، الزعيم الضخم ذو الأجنحة والخلفية الفنية المستوحاة من كرتون الثمانينات.

المزايا والأنظمة التفاعلية

• تعاون غير معقد: يمكن للاعبين الانضمام إلى المعارك الجارية بسلاسة، دون الحاجة إلى تنسيق مسبق.

• نظام مكافآت غني: يتضمن صناديق أثرية تمنح تعزيزات قوية، مع إمكانية فتح صناديق إضافية عبر المفاتيح التي تُشترى من Bone Shrines المنتشرة في الخريطة.

• عالم مركزي (The Dark Woods): يعمل كقاعدة يمكن للاعبين العودة إليها لترقية شخصياتهم، اختيار أسلحة جديدة، وتدريب مهاراتهم.

الوصول المبكر والتوفر

كما تنبأ رئيس مكتب Engadget في المملكة المتحدة، Mat Smith، فإن 33 Immortals تزداد متعة بزيادة عدد اللاعبين. وهي متاحة الآن في الوصول المبكر على Xbox Series X/S وPC (عبر Xbox App وEpic Games Store)، كما أنها متوفرة ضمن Game Pass.