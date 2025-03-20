شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى أداة تيك توك الجديدة لحماية حسابك من الاختراق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن مستقبل تيك توك لا يزال غامضًا، إلا أن التطبيق يواصل إضافة ميزات جديدة، لعل أحدثها أداة "فحص الأمان"، وهي لوحة تحكم مركزية مصممة لمساعدتك على حماية حسابك.

ويمكنك الوصول إلى هذه الأداة بالانتقال إلى الإعدادات والخصوصية ثم الأمان والأذونات في تطبيق تيك توك.



و تكمن فكرة "فحص الأمان" في تسهيل القيام بأشياء مثل ربط رقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني للتأكد من وجود طريقة تسجيل دخول احتياطية، وتفعيل المصادقة الثنائية، وإعداد كلمة مرور، وتفعيل خيارات تسجيل الدخول البيومترية مثل التعرّف على الوجه.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن من معرفة الأجهزة التي سجلت دخولها إلى حسابك، ما يتيح لك إلغاء وصول أي جهاز لا تعرفه أو لم تعد تستخدمه.

كما يُشير تيك توك إلى أي سلوك غير عادي يكتشفه في حسابك، ويمكنك الاطلاع على أي ملاحظات غريبة هنا.

وهناك منصات رئيسية أخرى تُقدم ميزات مماثلة في الماضي، على سبيل المثال، أطلقت Instagram أداة تُسمى أيضًا Security Checkup في عام 2021.

ومع ذلك، من الأفضل أن تتأخر عن ألا تضيف ميزات مفيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمساعدتك في تأمين حساباتك.