تكنولوجيا: ظهور أول صورة لغطاء حماية هاتف iPhone 17 Air تبرز تصميم الهاتف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Apple لإطلاق iPhone 17 Air، وهو جهاز يتميز بتصميم نحيف للغاية وكاميرا واحدة مع تغيير جذري في الجزء الخلفي. ظهرت أول صورة لحافظة الجهاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أحد المسربين، تكشف عن نتوء كبير يمتد من طرف إلى آخر في الخلف. هذا الجهاز سيكون الأخف وزنًا والأنحف في تاريخ iPhone، بسمك أساسي يبلغ 5.5 ملم فقط، بينما يبرز النتوء الخلفي بمقدار 4 ملم ليضم كاميرا واحدة. لم تتضح بعد مواصفات المستشعر،وسيكون بنفس حجم iPhone 17 Pro Max، بارتفاع 163 ملم وعرض 77.6 ملم.

من الأمام، سيحمل iPhone 17 Air شاشة LTPO Super Retina بقياس 6.9 بوصة مع نتوء Dynamic Island. وعلى الرغم من خطط Apple الأولية لجعله جهازًا بدون منافذ لاختبار مستقبل الشحن اللاسلكي، فإنه سيحتفظ بمنفذ USB-C في الجزء السفلي.

المصدر