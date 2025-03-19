شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى فى خدمة الطب.. جوجل توسّع نطاق البحث الصحي والان مع تفاصيل الخبر

على مدار العام الماضى، وسّعت جوجل نطاق استعراضاتها للذكاء الاصطناعي فى نتائج البحث ، مقدمةً إجابات مُجمّعة باستخدام الذكاء الاصطناعي المُولّد بدلاً من قائمة الروابط.

والآن، تبدو جوجل واثقة من أن هذه الاستعراضات ستساعدك بشكل أفضل في استفساراتك الطبية، ففى فعاليتها السنوية المُخصصة للصحة، أعلنت جوجل عن عدة طرق تُحسّن بها منتجاتها كيفية العثور على معلومات حول مواضيع متعلقة بالصحة.

وبشكل أكثر تحديدًا، قالت الشركة إنها تعمل الآن على توسيع نطاق استعراضات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث "لتشمل آلاف المواضيع الصحية الإضافية"، بما يتجاوز المواضيع الأساسية كالإنفلونزا.

كما يجري توسيع نطاق هذه النتائج لتشمل لغات أخرى إلى جانب الإنجليزية، بما في ذلك الإسبانية والبرتغالية واليابانية، لعمليات البحث على الهواتف المحمولة.

إضافةً إلى ذلك، تُقدّم جوجل ميزةً أخرى بعنوان "ما يقترحه الناس"، تجمع النصائح الشخصية من المنتديات والمنصات العامة، مثل Quora وReddit، للبحث الطبي ، وستقتصر هذه الميزة على الاستفسارات التي تُجرى عبر الهاتف المحمول، وهى متاحة حاليًا للمستخدمين في الولايات المتحدة فقط.

ومن الأهمية بمكان التأكيد على أن نظرة عامة على الذكاء الاصطناعى من جوجل، مثل أي منتج ذكاء اصطناعي توليدي آخر، معرضة لاستجابات غير صحيحة تسمى الهلوسة ويجب عدم استخدامها كمصدر وحيد للمعلومات.

استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة فى الأبحاث الطبية

بالإضافة إلى هذه التحسينات على البحث، أطلقت جوجل أيضًا واجهة برمجة تطبيقات السجلات الطبية ضمن منصة Health Connect ، وسيتيح هذا مشاركة السجلات الطبية المخزنة بتنسيق محدد عبر تطبيقات متعددة للصحة واللياقة البدنية على أجهزة Android.

ورغم أن نتائج بحث الذكاء الاصطناعي قد لا تُغني تمامًا عن النصائح الطبية السليمة، تُوسّع جوجل نطاق الوصول إلى العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي خفيفة الوزن من عائلة نماذج جيما .

وقد درّبت جوجل هذه النماذج تحديدًا لمساعدة الباحثين على تسريع اكتشاف الأدوية من خلال توفير المعرفة الحالية حول تأثير جزيئات معينة.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم جوجل أيضًا بتجربة أداة ذكاء اصطناعي تسمى Capricorn والتي يمكنها مساعدة الأطباء، وبشكل أكثر تحديدًا أطباء الأورام لدى الأطفال، على تقديم علاجات مخصصة لمرضى السرطان الصغار في مستشفى في هولندا.



