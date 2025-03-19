شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تخسر معركة قضائية جديدة بعد اتهامها بخرق ضوابط المنافسة فى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسرت شركة آبل استئنافًا ضد نظام خاص لمراقبة إساءة الاستخدام، والذي طبقته عليها هيئة مراقبة المنافسة الألمانية العام الماضي.

ومن المتوقع أن تستمر شركة تصنيع هواتف آيفون في مواجهة ضوابط منافسة مصممة خصيصًا لها في سوق أوروبية رئيسية، بالإضافة إلى قوانين أخرى مماثلة مثل قانون DMA للاتحاد الأوروبي.

وقد أفادت رويترز بحكم محكمة العدل الاتحادية الألمانية الذي أكد التصنيف التنظيمي لشركة آبل لمدة خمس سنوات، والذي طبقه عليها مكتب الكارتل الاتحادي (FCO) في أبريل 2023.



ويهدف نظام مراقبة إساءة الاستخدام الخاص إلى المساعدة في تحقيق تكافؤ الفرص التنافسية بين عمالقة التكنولوجيا الرقمية.

في الشهر الماضي، صرح مكتب الكارتل الاتحادي (FCO) بأنه يشتبه في أن إطار عمل شفافية تتبع التطبيقات من آبل يُمثل تفضيلًا ذاتيًا، وهو أمر محظور بموجب هذا النظام، لذا، قد تُجبر آبل في النهاية على تطبيق معاملة متساوية فيما يتعلق بجمع بياناتها الخاصة للإعلانات التي تطلبها منصتها من تطبيقات الطرف الثالث من خلال النوافذ المنبثقة للأذونات.

وردت شركة آبل من خلال بيانًا عبر البريد الإلكتروني تُعارض فيه قرار المحكمة، الذي لا يزال يُزعم أيضًا أن الشركة تواجه "منافسة شرسة في ألمانيا".

وأضاف البيان: "تفخر آبل بكونها محركًا للابتكار وخلق فرص العمل والمنافسة في جميع الأسواق التي نعمل فيها"، وتابعت انها نختلف مع قرار محكمة العدل الفيدرالية بتأييد تصنيف وزارة الخارجية والكومنولث، الذي يُقلل من قيمة نموذج الأعمال الذي يضع خصوصية المستخدم وأمنه في صميمه".