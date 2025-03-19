شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحصل على شريك جديد للمساعدة فى تصميم شريحة الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تعمل جوجل مع شركة برودكوم Broadcom لمساعدتها في تصميم رقائق تسريع الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة ألفابت، والمعروفة باسم وحدات معالجة Tensor (TPU)، وهذه الرقائق تختلف عن معالجات تطبيقات Tensor Gx المستخدمة في أجهزة Pixel.

ووفقًا لتقرير جديد، فإن شركة MediaTek، مصممة الرقائق التايوانية، ستتولى العمل على وحدات TPU الجديدة التي ستكون رقائق الذكاء الاصطناعي من الجيل السابع من جوجل.

على الرغم من هذا التقرير، يُشار إلى أن جوجل لن تقطع علاقاتها مع برودكوم، على الرغم من وجود أسباب وجيهة لاختيار جوجل MediaTek.



ولعل أحد الأسباب هو أن MediaTek تتمتع بعلاقة ممتازة مع شركة TSMC التايوانية، أكبر مصنع للرقائق في العالم، مما سيسمح لشركة MediaTek بفرض رسوم أقل على جوجل لكل رقاقة من المبلغ الذي تفرضه Broadcom.

ويُعتقد أن جوجل أنفقت ما بين 6 و9 مليارات دولار على وحدات TPU العام الماضي، وفقًا لشركة Omdia.

كما أنه لتقليل اعتمادها على وحدات معالجة الرسومات من Nvidia، وهي الرقاقات الأكثر استخدامًا لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، صممت Google مسرعات TPU للذكاء الاصطناعي، وهي مخصصة لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتستخدمها Google لأحمال العمل الداخلية، كما يستخدمها عملاء Google Cloud.

ونتيجة لذلك، لا تعتمد Google على Nvidia بقدر اعتماد كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي الآخرين.

لا يزال منافسو Google مثل OpenAI و Meta Platforms يعتمدون بشكل كبير على Nvidia مما قد يؤدي إلى نتائج عكسية عند وجود نقص.

وتُستخدم وحدات معالجة الرسومات للمساعدة في عرض الرسومات والصور على أجهزة مثل الهواتف الذكية وهي معروفة بقدرتها على معالجة كميات كبيرة من البيانات في وقت واحد.

يتماشى هذا أكثر مع أسلوب معالجة البيانات المصفوفي المُستخدم في الذكاء الاصطناعي، وتُعرف وحدات المعالجة المركزية (CPU) بأسلوبها التسلسلي في معالجة البيانات، مما يجعلها أقل فائدة للذكاء الاصطناعي.