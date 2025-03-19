شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حظر DeepSeek في الولايات المتحدة.. مخاوف أمنية أم حرب تقنية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير عن قرار هام صادر من قبل وزارة التجارة الأمريكية بشأن التطبيق الصيني DeepSeek ، بعدما أرسلت الوزارة طلبًا من موظفيها بعدم استخدام روبوت الدردشة DeepSeek الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي على الأجهزة الحكومية.

لماذا يتم حظر تطبيق DeepSeek؟

وأفادت وكالة رويترز أن أحد المكاتب أبلغ الموظفين في رسالة بريد إلكتروني، بأن هذا القرار من أجل الحفاظ على أمان أنظمة معلومات وزارة التجارة، حيث تم حظر الوصول إلى روبوت الدردشة DeepSeek الجديد، الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي الصيني، على نطاق واسع على جميع الأجهزة الحكومية.

وحذرت الوزارة بعدم تنزيل أي مواقع متعلقة بالتطبيق الصيني، ولم يُعرف بعد مدى حظر DeepSeek داخل الحكومة ككل.

وقد حظرت عدة ولايات - بما في ذلك نيويورك وتكساس وفرجينيا - روبوت الدردشة DeepSeek على الأجهزة الحكومية.

وقد دفع بعض أعضاء الكونجرس والمدعين العامين للولايات باتجاه تشريع يحظر تطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأجهزة الفيدرالية وسط مخاوف بشأن الخصوصية وأمن البيانات الحكومية.

وقد أدى ظهور DeepSeek في يناير، كنموذج ذكاء اصطناعي منخفض التكلفة ومفتوح المصدر، قادر على منافسة تطبيقات من شركات مثل OpenAI وGoogle، إلى تراجع حاد في أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية.

وتصدر تطبيق DeekSeek تصنيفات متجر تطبيقات Apple في ذلك الوقت.

وقد اتهمت OpenAI الشركات الناشئة الصينية بسرقة نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وقالت إنها تدرس تطبيق DeepSeek، من بين شركات أخرى.

وزعمت الشركة هذا الشهر أن DeepSeek "مدعوم من الدولة" و"خاضع لسيطرتها"، ودعت إلى حظره على أجهزة الحكومة والجيش والاستخبارات الأمريكية.