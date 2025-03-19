شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "أدريانو".. أول روبوت إدارى فى إيطاليا يبدأ عمله فى 24 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تعكس اندماج التكنولوجيا المتقدمة في الحياة اليومية، كشفت العاصمة الإيطالية روما اليوم عن أول روبوت "موظف" في الإدارة العامة، يحمل اسم "أدريانو"، وذلك خلال حفل خاص أقيم في معبد فيبيا سابينا وأدريانو في ساحة بييترا، الروبوت، الذي تم تطويره بتقنيات الذكاء الاصطناعي والاستشعار المتقدمة، يأتي ضمن مشروع استثماري بلغت قيمته 137 ألف يورو، ومن المقرر أن يبدأ عمله رسميًا في 24 مارس، حيث سيتولى استقبال المواطنين وتقديم المعلومات لهم باللغتين الإيطالية والإنجليزية حول تاريخ روما والخدمات التي تقدمها غرفة التجارة. هذا الحدث يمثل خطوة جديدة في دمج الروبوتات ضمن القطاعات الخدمية، مما يعكس توجهًا مستقبليًا نحو تعزيز كفاءة الخدمات العامة من خلال التكنولوجيا.

تصميم أدريانو

هو روبوت يشبه الإنسان، مزود بأجهزة استشعار الرؤية الحاسوبية والعضلات الاصطناعية التي تسمح له بالتفاعل مع محيطه ومع الناس. ومن بين قدراته أيضًا الاتصال الجسدي: فهو يستطيع التلاعب بالأشياء، ومصافحة الزائر، مما يضمن دائمًا أقصى درجات الأمان، علاوة على ذلك، يتمتع "أدريانو" بالقدرة على التعبير عن المشاعر من خلال تعبيرات الوجه الواقعية، مما يسمح بتواصل أكثر طبيعية مع المستخدمين.

وسيتم قريبًا دمج القدرة على السماح بالزيارات عن بعد إلى معبد فيبيا سابينا وأادريانو، من خلال حاجب، لأولئك الذين لا يستطيعون الحضور جسديًا.

وقد شارك في المشروع، الذي روجت له غرفة تجارة روما بالتعاون مع المعهد الإيطالي للتكنولوجيا وجامعة لا سابينزا في روما وشركة Babelscape الناشئة، فريق مكون من أكثر من 30 شخصًا، بما في ذلك المهندسين والفنيين والباحثين، وقد تطلبت عملية التطوير بأكملها التزامًا لمدة 18 شهرًا للانتقال من المرحلة التجريبية إلى المرحلة التشغيلية، وبالتالي من الصورة الرمزية التي يتم التحكم فيها عن بعد إلى الروبوت المستقل.

ومع مرور الوقت، سوف يستمر في تجميع المعلومات والمعرفة، وإتقان تحركاته وتفاعلاته.

وتحدث رئيس غرفة التجارة في روما، من بين آخرين، لورينزو تاليافانتي، والأمين العام لغرفة تجارة روما، بيتر أباتي والمدير العلمي للمعهد الإيطالي للتكنولوجيا، جورج ميتا، وقال تاليافانتي: "نحن هنا في معبد فيبيا سابينا وأادريانو، أحد المعالم الرمزية لمدينة روما، نعلم أن الإمبراطور أدريانو اشتهر قبل كل شيء بمبتكره، واليوم، نقدم روبوتًا يحمل اسمه، تكريمًا بسيطًا للمكان الذي نتواجد فيه، وللإمبراطور نفسه أيضًا".

وأكد تاليافانتي أن هذا الروبوت "سيعمل هنا في المعبد لتعزيز تاريخه، وسيكون بمثابة نادل، وعلى وجه الخصوص، سيتحرك بشكل مستقل، وسيكون قادرًا على رؤية الناس والتعرف عليهم، وسيتحدث لغتين. كما أنه روبوت آمن يسمح بالتفاعل مع الأطفال، ونحن سعداء بأن هذه البداية التاريخية تحدث في مكان التاريخ".

وبالنسبة للأمين العام لغرفة تجارة روما، بييترو أباتي، "يُعدّ ظهور الروبوتات في عالمنا قضيةً راهنةً تُثير اهتمامًا كبيرًا في بلدنا. بلدٌ تنخفض فيه الإنتاجية وتُطرح فيه أسئلةٌ مهمة. نعتقد أن التكنولوجيا تُسهم في الحدّ من إرهاق الإنسان وزيادة الإنتاج والعمل بشكلٍ أقل".

وأكد المدير العلمي للمعهد الإيطالي للتكنولوجيا، جورجيو ميتا، أن "المعهد لطالما وضع من بين أهدافه الرئيسية نقل البحث العلمي من المختبرات إلى ابتكارات ملموسة تخدم المجتمع. أعتقد أن هذا المشروع فرصة ممتازة لتطبيق إحدى تقنياتنا الروبوتية على أرض الواقع. روبوت بشري ليس مجرد مثال على التقدم التكنولوجي، بل هو خطوة أولى نحو مستقبل تتفاعل فيه الآلات بشكل طبيعي مع البشر".