تكنولوجيا: سلسلة iPhone 18 Pro قد تحصل على مودم أبل من الجيل الثاني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد هاتف iPhone 16E أول جهاز من أبل مزود بمودم خلوي داخلي، حيث تعمل الشركة حاليًا على تطوير إصدار جديد ومحسّن من مودمها C1 لاستخدامه في أجهزتها المستقبلية.

يعتبر المودم C1 بمثابة تجربة أولى لأبل، إذ يعتمد على مكونات نطاق أساسي مصنعة بتقنية 4-7 نانومتر، إلى جانب دائرة متكاملة لإدارة الطاقة (PMIC) بحجم 55 نانومتر، لكنه يفتقر إلى دعم mmWave.

ومن غير المتوقع أن تستخدمه أبل في سلسلة iPhone 17 Pro، حيث ستستمر في الاعتماد على مودم من كوالكوم بدلًا من ذلك. ومع ذلك، قد يتغير هذا الأمر مع سلسلة iPhone 18 التي قد تحصل على المودم الجديد C2.

وفقًا للتسريبات، قد تأتي طرازات iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max حصريًا مع الإصدار الجديد من مودم أبل، بينما قد يحصل الإصدار الأساسي من iPhone 18 على مودم C1 الحالي أو يظل معتمدًا على مودم كوالكوم.

جدير بالذكر أن مودم C1 لا يزال منفصلًا عن معالج الجهاز، في حين تعمل أبل على تطوير نسخ مستقبلية مدمجة في شرائح فئة A، لكن وفقًا لتقارير أخرى، هذا الأمر لن يحدث في المستقبل القريب.

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