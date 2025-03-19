شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أوراكل قد تصبح المنقذ.. تيك توك يسابق الزمن لتجنب الحظر الأمريكي والان مع تفاصيل الخبر

تقترب شركة أوراكل من إبرام صفقة تضمن لها أمن تطبيق تيك توك مقابل حصة صغيرة في عمليات الشركة في الولايات المتحدة، وفقًا لبلومبرج .

وتتضمن الخطة، التي نُوقشت ضمن إدارة ترامب الأسبوع الماضي، ضماناتٍ بأن النسخة الأمريكية المُحدثة من تيك توك لن تحتوي على ثغرة أمنية يُمكن للحكومة الصينية استغلالها.

كما ذكرت بلومبرج ، قد تبقى خوارزمية التطبيق في يد شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين ، وصرح مصدر للوكالة بأن الصين على علم بالصفقة المحتملة، وأن سلطات البلاد لن توافق عليها إلا إذا "ظلت خوارزمية تيك توك تحت السيطرة الصينية الكاملة"، كما ذكرت صحيفة "ذا إنفورميشن " الأسبوع الماضي أن أوراكل قد تساعد في إنقاذ تيك توك من الحظر.

ويظل من غير الواضح ما إذا كان هذا الاقتراح سيغير أي شيء، حيث حاولت TikTok في السابق تهدئة المخاوف الأمنية من خلال توجيه بيانات المستخدمين الأمريكيين عبر خوادم Oracle كجزء من مبادرة تسمى Project Texas والتي بدأت في عام 2022.

وحتى مع تطبيق مشروع تكساس، ظهرت تقارير تزعم وصول موظفين صينيين إلى بيانات المستخدمين الأمريكيين، وأن هذا الجهد كان "شكليًا إلى حد كبير".

كما لم تبدُ الشراكة مُرضيةً للحكومة الأمريكية ، وقد أقرت محكمة الاستئناف بذلك في حكمها ضد تيك توك في ديسمبر الماضي ، حيث ذكرت أن التطبيق "لم يستطع حلّ مخاوف الحكومة بشكل مُرضٍ" مضيفةً أن الحكومة وجدت أن "جهود التخفيف دون التخارج، غير كافية"، ولم يستجب TikTok ولا Oracle على الفور لطلب The Verge للتعليق.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح نائب الرئيس جيه دي فانس قائلاً : "من شبه المؤكد أنه سيكون هناك اتفاق رفيع المستوى، أعتقد أنه يُبدّد مخاوفنا الأمنية الوطنية"، بحلول الموعد النهائي في الخامس من أبريل لإنقاذ تيك توك ، وقد وافق الرئيس دونالد ترامب على عرض أوراكل للاستحواذ على تيك توك عندما بدأ باستهداف التطبيق في عام 2020