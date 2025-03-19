شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "ناسا" تعرض غروب الشمس القمرى باستخدام "روبوت" خاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" وشركة الفضاء الأمريكية "فايرفلاي إيروسبيس"، أول صور عالية الدقة لغروب الشمس القمري، التقطها "روبوت" هبط على سطح القمر في أوائل مارس الحالي.

وقد تسمح هذه الصور للعلماء بحل لغز التوهج على سطح القمر، والذي تم رصده لأول مرة على قمر صناعي للأرض في ستينيات القرن الماضي.

ونقل راديو "لاك" السويسري عن جويل كيرنز، المسؤول في وكالة ناسا: "نحن نأخذ الوقت الكافي لكي يقوم متخصصون علميون بمراجعة كافة الصور"، موضحا أن أحد التفسيرات التي تم أخذها في الاعتبار هو أن ذلك يرجع إلى ارتفاع جزيئات الغبار القمري المشحونة كهربائيًا بواسطة إشعاع الشمس.

وتم التقاط الصور المقدمة هذا الأسبوع بواسطة "بلو جوست "، وهو روبوت طورته شركة "فايرفلاي إيروسبيس" لصالح وكالة "ناسا"، وبعد وصوله إلى القمر في بداية شهر مارس، أمضى أسبوعين في إجراء تجارب علمية متعددة والتقاط صور أخرى، بما في ذلك صور لخسوف القمر.

وقبل عدة سنوات، قررت وكالة الفضاء الأمريكية التعاقد مع القطاع الخاص لإرسال معدات إلى القمر لتحضير الأرض لمهام بشرية مستقبلية، في محاولة لخفض التكاليف. وأكد جيسون كيم، الرئيس التنفيذي لشركة "فايرفلاي إيروسبيس"، أن مهمة الشركة، التي تعد جزءا من هذا الإطار، كانت ناجحة بنسبة "100%"، واصفًا إياها بأنها "نقطة تحول في التاريخ".

ونجحت الشركة بالفعل في محاولتها الأولى لهبوط روبوتها على سطح القمر، وهو إنجاز تقني، ولم ينجح في تحقيق هذا الهدف سوى عدد قليل من الدول، بدءا من الاتحاد السوفييتي في عام 1966 وشركة أمريكية خاصة أخرى في فبراير 2024.