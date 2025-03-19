شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن ميزة "Canvas" الجديدة لتطوير الأكواد داخل Gemini والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة جوجل عن إطلاق ميزتين جديدتين داخل منصتها الذكية Gemini: ميزة Canvas لتطوير الأكواد والمحتوى التفاعلي، وميزة Audio Overview لتحويل النصوص إلى مقاطع صوتية قابلة للمشاركة.

تأتي هذه الخطوة بعد إطلاق OpenAI لميزة مماثلة تُعرف أيضًا باسم Canvas في أكتوبر الماضي، مما يعكس تصاعد المنافسة بين عمالقة الذكاء الاصطناعي ليس فقط في التطوير التقني، ولكن حتى في أسماء المنتجات.



جوجل تُطلق ميزة “Canvas”

ميزة “Canvas”: مساحة تفاعلية للبرمجة والكتابة

توفر Canvas للمستخدمين بيئة عمل تفاعلية تتيح لهم إنشاء المشاريع البرمجية والنصوص وتحريرها ومشاركتها بسهولة. متاحة عبر تطبيق Gemini على الويب والأجهزة المحمولة، تمكن هذه الأداة المستخدمين من ضبط المحتوى عبر تغيير النغمة، الطول، والتنسيق.

كيف تعمل ميزة “Canvas”؟

• يُمكن للمستخدمين تحديد نص معين وجعل Gemini يعيد صياغته ليكون أكثر احترافية أو رسمية أو غير رسمية حسب الحاجة.

• يمكن تصدير المحتوى المكتمل إلى Google Docs بنقرة واحدة، مما يسهل عملية التعاون والتعديل.

• تتيح Canvas عرض أكواد HTML/React ومشاريع الويب التفاعلية بشكل مرئي، مما يُمكن المطورين من معاينة تصميماتهم في الوقت الفعلي.

• يمكن للمستخدمين تعديل نماذج التسجيل عبر البريد الإلكتروني أو تحسين تصميمات مواقع الويب من خلال إدخال طلبات مباشرة في Gemini ورؤية التغييرات الفورية.

تعمل Canvas على تبسيط عملية تطوير الأكواد بالكامل، مما يسمح للمستخدمين بالتركيز على البرمجة والتعديل والمشاركة في مكان واحد دون الحاجة إلى التنقل بين التطبيقات المختلفة. تتوفر هذه الميزة حاليًا لمشتركي Gemini وGemini Advanced عالميًا بجميع اللغات المدعومة.

ميزة “Audio Overview”: تحويل النصوص إلى مناقشات صوتية تفاعلية

بناءً على تقنيات NotebookLM، تتيح ميزة Audio Overview للمستخدمين إمكانية تحويل النصوص إلى مناقشات صوتية شبيهة بالبودكاست بين مضيفي الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تحميل مستندات عبر شريط الإدخال في Gemini للحصول على ملخص صوتي يمكن تنزيله أو مشاركته.

كيف تعمل “Audio Overview”؟

• يمكن رفع مستندات مثل الملاحظات الدراسية، الأبحاث، سلاسل البريد الإلكتروني الطويلة، والتقارير التي يتم إنشاؤها عبر ميزة Deep Research، ثم تحويلها إلى ملف صوتي يلخص المعلومات.

• تتوفر الميزة حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، لكنها ستدعم لغات إضافية قريبًا.

• متاحة عبر تطبيق Gemini على الويب والهواتف المحمولة، وتُتيح مشاركة الملفات الصوتية أو تحميلها للاستماع إليها أثناء التنقل.

المنافسة بين جوجل و OpenAI: حرب الأسماء والابتكار

لم تقتصر المنافسة بين جوجل و OpenAI على الابتكار التقني فحسب، بل امتدت إلى أسماء الميزات أيضًا. فبعدما أطلقت جوجل أداة Deep Research في ديسمبر الماضي، قامت OpenAI بإطلاق نموذج يحمل نفس الاسم في فبراير 2025. والآن، تتكرر القصة مع ميزة Canvas، حيث قدمها الطرفان بنفس الاسم، مما يعكس اشتداد المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي.

مع إطلاق Canvas وAudio Overview، تسعى جوجل لتعزيز مكانة Gemini كمنصة متكاملة تجمع بين الإبداع والتفاعل السلس، مما يتيح للمطورين والمستخدمين العاديين أدوات قوية لتطوير المحتوى. ومع اشتداد المنافسة مع OpenAI، يظل السؤال المطروح: أي من عملاقي الذكاء الاصطناعي سيتمكن من السيطرة على المشهد التقني خلال السنوات القادمة؟