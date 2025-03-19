شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل الكشف عنه رسميا.. تعرف على آخر التسريبات حول هاتف Pixel 9a من جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد جوجل اليوم، 19 مارس 2025، للإعلان عن هاتفها الجديد Pixel 9a، الذي يُتوقع أن يكون الإصدار الأحدث في سلسلة الهواتف الاقتصادية للشركة. ووفقًا للتسريبات، سيبدأ بيع الهاتف رسميًا في 26 مارس، فيما كشفت التقارير المسربة عن بعض الميزات القوية التي سيأتي بها الجهاز.

السعر المتوقع

من المتوقع أن يبدأ سعر Pixel 9a من 499 دولارًا لطراز 128 جيجابايت، بينما قد يصل سعر نسخة 256 جيجابايت إلى 599 دولارًا، ومن المتوقع أن تبدأ الطلبات المسبقة اليوم، على أن يُطرح رسميًا في 26 مارس 2025.

المواصفات المتوقعة

• تصميم جديد كليًا: سيأتي الهاتف بظهر مسطح وإطار معدني مستوحى من هواتف آيفون، مع شاشة AMOLED بحجم 6.3 بوصة، تدعم معدل تحديث 120 هرتز وحماية Gorilla Glass 3.

• أداء قوي: يعمل بمعالج Google Tensor G4، مدعومًا بـ 8 جيجابايت RAM، مع خيارات تخزين داخلية 128GB أو 256GB.

• كاميرا محسنة: كاميرا رئيسية 48 ميجابكسل بتقنية OIS، مع عدسة 13 ميجابكسل بزاوية عريضة، وتوقعات بأداء مميز في التصوير الليلي والفيديوهات.

• بطارية تدوم طويلًا: بقدرة 5,100 مللي أمبير، تدعم الشحن السلكي 23 واط والشحن اللاسلكي 7.5 واط.

• مقاومة للماء والغبار: الهاتف سيحصل على تصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار.

• أحدث نظام تشغيل: يعمل بنظام Android 15، مع دعم تحديثات الأمان والبرمجيات لمدة 7 سنوات.