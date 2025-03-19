تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن جدول تحديث One UI 7 الرسمي.. البداية في 7 أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة سامسونج رسميًا عن جدول إطلاق تحديث One UI 7، مؤكدةً أن التحديث المنتظر سيبدأ في الوصول اعتبارًا من 7 أبريل. كما أشارت التسريبات السابقة، ستكون البداية مع هواتف Galaxy S24، بالإضافة إلى Galaxy Z Fold6 وZ Flip6.

بعد ذلك، سيتوسع التحديث تدريجيًا ليشمل المزيد من هواتف سامسونج الذكية وأجهزتها اللوحية، مثل سلسلة Galaxy S23، وسلسلة Galaxy Z Flip5 وZ Fold5، إلى جانب سلسلة Galaxy Tab S10 وTab S9. ومع ذلك، سيعتمد موعد وصول التحديث على السوق، حيث ستحصل بعض الدول عليه قبل غيرها.

يجلب تحديث One UI 7 العديد من الميزات الجديدة، بما في ذلك شريط التنقل المحسّن، وتصميمات مرئية أكثر بساطة، وعناصر واجهة جديدة، بالإضافة إلى تخصيصات موسّعة لشاشة القفل. كما سيحصل المستخدمون على أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي من سامسونج، مثل AI Select، وWriting Assist، وBrowsing Assist، وممحاة الصوت.

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