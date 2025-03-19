شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخسر استئنافها بشأن مكافحة الاحتكار في ألمانيا وتواجه قواعد جديدة لمتجر التطبيقات والان مع تفاصيل الخبر

تواجه شركة آبل تدقيقًا متزايدًا في مجال مكافحة الاحتكار في ألمانيا منذ دخول قانون جديد حيز التنفيذ، وقد خسرت الشركة الآن آخر استئناف لها، حيث كان المكتب الاتحادي لمكافحة الاحتكار (Bundeskartellamt) قد جادل بأنه ينبغي أن يكون له الحق في إصدار أمر مباشر لشركة آبل بإجراء تغييرات على طريقة إدارتها لمتجر التطبيقات، وقد منحته المحكمة هذا الحق الآن.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، وجدت هيئة الاحتكار الاتحادية (Bundeskartellamt) أن طريقة إدارة شركة آبل لمتجر التطبيقات تُسبب ضررًا محتملًا، وبالتالي يحق لها إصدار أمر لشركة آبل بتغيير سياساتها.

استأنفت آبل هذا القرار، مُجادلةً بأنها لا تتمتع بمكانة مُهيمنة في سوق التطبيقات، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهذا القانون، وخسرت آبل الاستئناف، حيث أفادت رويترز أن آبل خسرت اليوم هذا الاستئناف ضد تقييم تنظيمي يُعرّض شركة آبل لضوابط أكثر صرامة في ألمانيا، وذلك وفقًا لحكم صادر عن محكمة العدل الاتحادية، بعد سنوات من الجدل حول وضع الشركة في السوق.

وأيد القضاة الفيدراليون تصنيف مكتب الكارتل الألماني لشركة آبل عام 2023 بأنها "شركة ذات أهمية بالغة في السوق للمنافسة"، وهذا يعني أن ألمانيا يُمكنها الآن فرض قواعد على طريقة بيع تطبيقات آيفون.