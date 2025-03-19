شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريبات جديدة: iPhone 17 سيأتى بكاميرا أمامية 24 ميجا بكسل وذاكرة RAM أعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير التقارير الجديدة إلى أن سلسلة iPhone 17، المتوقع إطلاقها في سبتمبر 2025، ستشهد ترقية كبيرة في الكاميرا الأمامية، ووفقًا للمحلل جيف بو (Jeff Pu)، ستحتوي جميع طرازات iPhone 17 على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، بدلاً من 12 ميجابكسل المستخدمة في هواتف iPhone 16.

تحسينات الكاميرا الأمامية والعدسات الخلفية

وفقًا للتسريبات، فإن جميع طرازات iPhone 17، بما في ذلك iPhone 17 وiPhone 17 Air وiPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، ستحتوي على كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابكسل، هذه الترقية ستساهم في تحسين جودة الصور بشكل كبير، وفقًا لما أشار إليه المحلل مينغ تشي كو (Ming Chi-Kuo) في تقرير سابق.

أما بالنسبة للكاميرات الخلفية، فيُقال إن iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max سيحصلان على كاميرا تليفوتوغرافي محسّنة بدقة 48 ميجابكسل، مما يعزز تجربة التصوير البعيد بشكل ملحوظ.

زيادة في الذاكرة العشوائية (RAM) ومعالجات جديدة

إلى جانب تحسينات الكاميرا، يشير تقرير جيف بو إلى أن iPhone 17 سيأتي بذاكرة RAM بسعة 12 جيجابايت، مقارنةً بـ 8 جيجابايت في سلسلة iPhone 16، هذه الزيادة ستساعد في تحسين أداء الهاتف بشكل ملحوظ، خاصة عند تشغيل التطبيقات الثقيلة والألعاب.

أما من ناحية المعالجات، فمن المتوقع أن تأتي سلسلة iPhone 17 مزودة بمعالجات A19 وA19 Pro، والتي سيتم تصنيعها باستخدام تقنية TSMC الجديدة بدقة 3 نانومتر الجيل الثالث، مما سيعزز الأداء وكفاءة الطاقة.

تعديلات في أسماء الإصدارات

تشير التقارير أيضًا إلى إعادة ترتيب في أسماء طرازات iPhone 17، حيث سيتم استبدال iPhone 17 Plus بنسخة جديدة تحت اسم iPhone 17 Air. كما يُشاع أن شركة آبل قد تتخلى عن اسم Pro Max وتطلق بدلاً منه iPhone 17 Ultra، على غرار ما تفعله شركات مثل سامسونج وفيفو وموتورولا مع أجهزتها الفاخرة.

في حال تأكدت هذه التسريبات، فإن عام 2025 قد يكون عامًا مهمًا لتغييرات كبرى في هواتف iPhone، سواء من حيث المواصفات التقنية مثل الكاميرا والمعالج وRAM، أو من حيث إعادة تسمية الإصدارات. كل هذه التعديلات قد تجعل iPhone 17 واحدًا من أكثر الهواتف إثارةً للاهتمام في السنوات الأخيرة.