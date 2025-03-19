شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18.4 beta 4 يقدم إصلاحات ضرورية وتحسينات Apple Intelligence والان مع تفاصيل الخبر

تُصحح أبل العديد من المشاكل التي يواجهها المطورون في الإصدارات السابقة من نظام التشغيل، مع كل إصدار تجريبي جديد من نظام iOS، وذلك ما يحدث مع الإصدار التجريبي الرابع من iOS 18.4، فبالإضافة إلى الميزات والتحسينات الجديدة المعتادة التي تُدرجها أبل في هذه الإصدارات التجريبية، أُضيفت مجموعة من الإصلاحات أيضًا.

تُواصل Apple تطبيق تحسينات على الذكاء الاصطناعي، ويأتي إصدار iOS 18.4 التجريبي الرابع اليوم بعد حوالي أسبوع من إصدار الإصدار التجريبي الأخير، مما يعني أن أبل تعمل جاهدةً على حل جميع المشاكل قبل إصدار الإصدار الثابت في أوائل أبريل.

إذا كنت مطورًا وتخطط لتثبيت أحدث إصدار تجريبي من iOS، فإليك ما يمكنك توقعه من ميزات جديدة:

حصل قسم Apple Intelligence على دعم لغات جديدة مثل البرتغالية البرازيلية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والإسبانية، بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية المترجمة للهند وسنغافورة.

كما أنه من التحسينات الأخرى التي أُضيفت إلى قسم Apple Intelligence ميزة Image Playground، التي أصبحت الآن تتضمن نمط Sketch.

أما بالنسبة للميزات الجديدة، فهناك قسم جديد للطعام في تطبيق Apple News، يتيح للمشتركين الوصول إلى وصفات الطعام، ونصائح التغذية الصحية، والمطاعم، وغير ذلك الكثير.

وهناك مجموعة من الإصلاحات المذكورة فى ملاحظات الإصدار الرسمية، على سبيل المثال، يبدو أن هذا الإصدار يعالج مشكلة فى مكالمات Wi-Fi لم تكن تعمل لدى عملاء US Cellular على الإصدار التجريبى من iOS 18.4.

كما يُصلح الإصدار التجريبي 4 من iOS 18.4 مشكلة فى اقتراحات Siri التى قد لا تعمل بنجاح في اللغات غير الإنجليزية، كما أن الإصدار التجريبي يعالج مشكلة التمرير عبر الإشعارات، والتى كانت تتسبب فى وميضها وانهيارها مؤقتًا.

ومن المتوقع إصدار الإصدار النهائى من iOS 18.4 فى أبريل، مما يعنى أنه لا يزال هناك وقت لإصدار تجريبي آخر على الأقل إذا رأت أبل ذلك ضروريًا.