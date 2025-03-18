شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يستحوذ على شركة جديدة لإنتاج مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحوذت شركة الذكاء الاصطناعي xAI، المملوكة لإيلون ماسك، على شركة Hotshot، وهي شركة ناشئة تعمل على تطوير أدوات توليد فيديو مدعومة بالذكاء الاصطناعى، على غرار Sora من OpenAI.

ومن جانبه أعلن أكاش ساستري، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Hotshot، أنه على مدار العامين الماضيين، قمنا كفريق صغير ببناء ثلاثة نماذج أساسية للفيديو: Hotshot-XL، وHotshot Act One، وHotshot، وقد أتاح تدريب هذه النماذج الحصول على فهم أعمق لكيفية تغير التعليم والترفيه والتواصل والإنتاجية عالميًا في السنوات القادمة.

وقد ركزت الشركة الناشئة في البداية على تطوير أدوات لإنشاء وتحرير الصور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لكنها تحولت في النهاية إلى نماذج الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص إلى مقاطع فيديو.

نجحت هوت شوت في جذب استثمارات من شركات رأس المال الاستثماري، لكنها لم تُفصح الشركة علنًا عن حجم جولات التمويل.

قد يُشير استحواذ xAI على هوت شوت إلى أن الشركة الأولى تُخطط لبناء نماذج خاصة بها لتوليد الفيديو لمنافسة تطبيقات مثل سورا، وفيو 2 من جوجل، وغيرها.

وقد لمح ماسك سابقًا إلى أن xAI تُطور نماذج لتوليد الفيديو لإضافتها إلى منصة روبوت الدردشة جروك، وخلال بث مباشر في يناير، قال ماسك إنه يتوقع إصدار نموذج "جروك فيديو" خلال بضعة أشهر.

وأعلنت شركة هوت شوت على موقعها الإلكتروني أنها بدأت بإيقاف إنتاج مقاطع الفيديو الجديدة في 14 مارس، وأضافت الشركة أن أمام العملاء الحاليين مهلة حتى 30 مارس لتنزيل مقاطع الفيديو التي أنشأوها باستخدام المنصة، ولم يتضح بعد ما إذا كان جميع موظفي هوت شوت سينضمون إلى xAI الايام القادمة.