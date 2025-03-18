شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: “iOS 19”.. أكبر تحديث لنظام تشغيل آيفون منذ iOS 7 بتصميم مستوحى من visionOS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد أبل لإطلاق iOS 19، وهو التحديث الذي وصفه المحلل الشهير مارك غورمان بأنه “أكبر إعادة تصميم لنظام iOS منذ iOS 7”. ووفقًا لتقرير نشره غورمان في بلومبرغ، فإن التحديث القادم لن يكون مجرد تحسينات شكلية، بل سيجلب تغييرات جوهرية في تصميم الواجهة وتجربة المستخدم، مستوحاة من نظام visionOS الخاص بنظارة Apple Vision Pro.

تصميم مستوحى من visionOS: الشفافية والنوافذ المتطورة

سيعتمد iOS 19 على مبادئ التصميم التي تم تقديمها في visionOS، مما يعني مزيدًا من الشفافية، وأنواع جديدة من النوافذ والأزرار، مما سيجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة وتجانسًا عبر جميع أجهزة أبل، بما في ذلك iPhone وiPad وMac.

ووفقًا للنشرة الإخبارية Power On، فإن كبار مسؤولي أبل واثقون من أن المستخدمين سيحبون التحديث الجديد، حيث يعتقدون أنه سيكون أبسط في الاستخدام، أسرع في التنقل، وأسهل في التعلم.

تحديث يغير طريقة التفاعل مع الأجهزة

لا تقتصر رؤية أبل على تحسين التصميم فقط، بل تسعى إلى إحداث تغيير جذري في كيفية تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم. ووفقًا لغورمان، فإن iOS 19 وiPadOS 19 وmacOS 16 سيغيرون طريقة استخدام الأجهزة لسنوات قادمة.

كما يشير التقرير إلى أن أبل تعمل على توحيد تصميم أنظمة تشغيلها المختلفة، بحيث تصبح التجربة أكثر انسجامًا، خاصة مع انتشار المساعدات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يقلل الحاجة إلى التنقل المستمر بين التطبيقات.

متى سيتم الكشف عن iOS 19؟

من المتوقع أن يتم الكشف عن iOS 19 لأول مرة في مؤتمر أبل العالمي للمطورين (WWDC) في يونيو 2025، لكن الإطلاق الرسمي لن يتم قبل سبتمبر 2025، بالتزامن مع إصدار سلسلة iPhone 17.

ومثلما حدث مع iOS 18، قد لا يتم إطلاق جميع ميزات iOS 19 دفعة واحدة، بل قد يتم طرح التحديثات تدريجيًا حتى أوائل 2026.

هل يكون iOS 19 بداية عصر جديد لأجهزة أبل؟

مع هذه التغييرات الكبيرة، يبدو أن أبل تسعى إلى إعادة تعريف تجربة المستخدم عبر جميع أجهزتها، مما قد يكون نقلة نوعية في أنظمة التشغيل، هل سيكون iOS 19 بمثابة ثورة جديدة في عالم الهواتف الذكية؟ سنعرف الإجابة عندما تكشف أبل رسميًا عن النظام في WWDC 2025.