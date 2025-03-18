شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تبدأ اختبار ميزة موصلات ChatGPT لربط جوجل درايف وسلاك بالذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أوبن إيه آي (OpenAI) عن بدء اختبار ميزة جديدة تسمى ChatGPT Connectors، والتي ستتيح لمستخدمي ChatGPT Team ربط حساباتهم على جوجل درايف (Google Drive) وسلاك (Slack) بالذكاء الاصطناعي، مما يمكنهم من الوصول إلى الملفات، العروض التقديمية، جداول البيانات، والمحادثات لتقديم إجابات أكثر دقة وسرعة.

دور موصلات ChatGPT في تحسين العمل الجماعي

تتيح هذه الميزة إجراء عمليات بحث ذكية ضمن المحتوى الداخلي للمؤسسات، مما يسهل على الموظفين الوصول إلى المعلومات الضرورية تمامًا كما يستخدمون محركات البحث للوصول إلى المعرفة العامة. ووفقًا لوثيقة مسربة حصلت عليها TechCrunch، سيتم توسيع دعم الميزة في المستقبل لتشمل مايكروسوفت شيربوينت (Microsoft SharePoint) و Box.

وتعتمد هذه الميزة على نسخة مخصصة من نموذج GPT-4o، والذي يمكنه تحسين استجاباته بناءً على المعلومات الداخلية للشركات، مما يجعله أداة قوية للشركات التي تحتاج إلى تحليل كميات ضخمة من البيانات بشكل سريع ودقيق.

آلية عمل ChatGPT Connectors

وفقًا للوثيقة، يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء فهرس بحثي مشفر للمحتوى المخزن في حسابات جوجل درايف وسلاك، مما يسمح للمستخدمين بالبحث عن المعلومات ذات الصلة بسهولة. كما أن أي معلومات لم يتم استخدامها بشكل مباشر في الإجابة ستظل متاحة عبر زر المصادر في أسفل الرد.

ولطمأنة العملاء بشأن خصوصية بياناتهم، أكدت أوبن إيه آي أن الميزة تحترم تمامًا أذونات الملفات والقنوات في كل من Slack وGoogle Drive، مما يعني أن الموظفين لن يتمكنوا من الوصول إلى أي محتوى غير مصرح لهم برؤيته داخل تلك المنصات.

كما سيحصل مديرو النظام (Admins) على القدرة على تحديد أي القنوات في سلاك وأي الملفات في جوجل درايف سيتم مزامنتها مع ChatGPT، لضمان الأمان والتحكم الكامل في البيانات المتاحة للذكاء الاصطناعي.

قيود تقنية لموصلات ChatGPT

على الرغم من الميزات القوية التي تقدمها موصلات ChatGPT، إلا أن هناك بعض القيود التقنية التي يجب مراعاتها:

• عدم دعم تحليل الصور داخل مستندات Google Docs وSlides وملفات PDF وWord وPowerPoint.

• عدم القدرة على تحليل البيانات داخل جداول Google Sheets وExcel، إذ يمكنه قراءتها فقط دون تحليلها بعمق.

• عدم الوصول إلى الرسائل الخاصة والمحادثات الجماعية في Slack، حيث سيقتصر الدعم على القنوات العامة فقط.

• تجاهل الرسائل التي ترسلها روبوتات سلاك (Slack Bots).

مستقبل الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل

مع تزايد اعتماد الشركات على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، يمكن أن تصبح موصلات ChatGPT أداة أساسية للشركات التي تسعى إلى تحليل البيانات بسرعة وكفاءة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف لدى بعض المؤسسات بشأن الخصوصية، حيث أظهرت تقارير سابقة أن بعض الشركات مترددة في السماح للذكاء الاصطناعي بالوصول إلى معلوماتها الحساسة.

وأكدت أوبن إيه آي أن أي بيانات يتم مزامنتها من Google Drive وSlack لن تُستخدم في تدريب الذكاء الاصطناعي، لكنها قد تُستخدم في إنشاء بيانات اصطناعية تُستخدم لاحقًا لأغراض التحسين.

كيف يمكن للشركات تجربة الميزة الجديدة؟

تطلب أوبن إيه آي من الشركات المهتمة بالمشاركة في اختبار الميزة تقديم 100 مستند أو جدول بيانات أو عرض تقديمي أو محادثة من Slack ليتم تحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومع أن الشركة لم ترد رسميًا على استفسارات الإعلام، إلا أن هذه الخطوة تشير إلى تحول كبير في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة.