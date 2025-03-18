شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبلوكس تطلق نموذجها مفتوح المصدر لإنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد باستخدام الـ AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت روبلوكس اليوم عن إطلاق Cube، أول نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر قادر على إنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد تلقائيًا. يتيح هذا النموذج للمطورين والمبدعين تصميم كائنات 3D بسهولة من خلال الأوامر النصية، مما يوفر أدوات قوية لتطوير الألعاب وتحسين تجربة المستخدم.

تم الكشف عن Cube لأول مرة خلال مؤتمر روبلوكس السنوي للمطورين العام الماضي، ويتم عرضه اليوم خلال مؤتمر مطوري الألعاب (GDC). وبدءًا من هذا الأسبوع، سيتمكن المبدعون من الوصول إلى Cube وتجربة أول أداة متاحة ضمنه، وهي توليد الشبكات (Mesh Generation)، المتوفرة حاليًا في مرحلة البيتا.

إمكانيات Cube لإنشاء محتوى ثلاثي الأبعاد بالذكاء الاصطناعي

يتيح Cube للمطورين إنشاء كائنات ثلاثية الأبعاد مباشرة عبر أوامر نصية بسيطة. على سبيل المثال، يمكن للمستخدم كتابة: “أنشئ سيارة سباق برتقالية بخطوط سوداء”، وسيتم توليد نموذج ثلاثي الأبعاد مطابق للوصف تلقائيًا. بعد ذلك، يمكن للمطورين تعديل الكائنات داخل Roblox Studio.

كما أطلقت روبلوكس إصدارًا مفتوح المصدر من Cube، مما يتيح للمطورين خارج منصتها تخصيص النموذج، وإنشاء إضافات، وتدريبه على مجموعات بيانات خاصة بهم ليتناسب مع احتياجاتهم.

أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتعزيز تطوير الألعاب

إلى جانب Cube، أعلنت روبلوكس عن ثلاث أدوات ذكاء اصطناعي إضافية سيتم طرحها خلال الأشهر المقبلة:

1. توليد النصوص: يسمح للمطورين بإضافة شخصيات غير قابلة للعب (NPCs) يمكنها التفاعل مع اللاعبين عبر محادثات ذكية.

2. تحويل النص إلى كلام: يتيح للمطورين إضافة أصوات للشخصيات، أو إنشاء تعليق صوتي داخل الألعاب.

3. تحويل الكلام إلى نص: يمكّن اللاعبين من التحكم في الألعاب عبر الأوامر الصوتية، مثل توجيه الشخصية للتحرك للأمام.

خطط مستقبلية لإنشاء عوالم ثلاثية الأبعاد أكثر تعقيدًا

تخطط روبلوكس لتوسيع قدرات Cube قريبًا ليشمل توليد كائنات أكثر تعقيدًا وإنشاء مشاهد كاملة بالذكاء الاصطناعي. على سبيل المثال، سيتمكن المطورون من طلب مشهد غابة متكامل، مع إمكانية تغيير ألوان الأوراق لتعكس الفصول المختلفة.

تطمح روبلوكس إلى جعل الأجسام والمشاهد التي يولدها الذكاء الاصطناعي تفاعلية بالكامل، فيما تطلق عليه اسم “الإنشاء رباعي الأبعاد (4D Creation)”، حيث يتم دمج التفاعل بين الكائنات، والبيئات، والمستخدمين في تجربة واحدة.

مخاوف متزايدة بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على صناعة الألعاب

في حين أن أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح إمكانيات هائلة، فإنها تثير مخاوف داخل صناعة الألعاب. وفقًا لتقرير مؤتمر GDC، يشعر 30% من مطوري الألعاب أن الذكاء الاصطناعي يؤثر سلبًا على الصناعة. كما تشير دراسة أجرتها CVL Economics إلى أن 13.4% من وظائف الألعاب قد تتأثر أو تُستبدل بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026.

ومع ذلك، تؤكد روبلوكس أن Cube وأدوات الذكاء الاصطناعي الأخرى ستساعد المطورين على زيادة الإنتاجية، وتمكين فرق صغيرة من تنفيذ مشاريع كبيرة بسهولة.