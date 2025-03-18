شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: زى النهاردة.. انفجار صاروخ سوفيتى يُودى بحياة 48 شخصًا والان مع تفاصيل الخبر

أودت كوارث الفضاء بحياة الكثيرين، ولعل أبرزها انفجار صاروخ سوفيتي على منصة الإطلاق في مثل هذا اليوم، في 18 مارس 1980، مما أسفر عن مقتل 48 شخصًا حيث كان صاروخ فوستوك-2M على وشك إطلاق قمر صناعي تجسس جديد يُدعى تسيلينا-دي.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، كان الفنيون العسكريون يعملون على تزويد الصاروخ بالوقود على منصة الإطلاق في قاعدة بليسيتسك الفضائية، وهي قاعدة فضائية سرية للغاية تقع على بُعد مئات الأميال شمال موسكو.

ولم يعترف السوفييت بوجود هذه القاعدة الفضائية السرية إلا بعد ثلاث سنوات من وقوع الانفجار، وظلوا يُكتمون أمر الانفجار المميت حتى عام 1989.

كما ألقى مسؤولو الدولة باللوم في الانفجار على خطأ بشري، لكن تحقيقًا لاحقًا خلص إلى أن السبب هو عيب في تصميم الصاروخ.