تكنولوجيا: مقارنة أحجام نماذج هواتف آيفون 17 المعدنية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ظهرت سلسلة iPhone 17 القادمة من أبل في صور جديدة لقوالب معدنية مخصصة للإنتاج. هذه القوالب تُظهر أربعة طرازات مختلفة: iPhone 17 Pro Max (أو Ultra؟)، iPhone 17 Pro، iPhone 17 Air، و iPhone 17. تم تسريب هذه القوالب عبر Apple Dickson، أحد المصادر الموثوقة نسبيًا على منصة X.

عادةً ما تُصنع هذه القوالب لمساعدة الشركات المصنعة لملحقات الهواتف، مثل أغطية الحماية، على تصميم منتجاتها بدقة قبل الإطلاق الرسمي.

من خلال القوالب، يمكن ملاحظة أن iPhone 17 و iPhone 17 Pro سيحتفظان بنفس الحجم، حيث يبلغ طول كل منهما 149.6 ملم، ومن المتوقع أن يكون قياس شاشتيهما 6.3 بوصة. أما iPhone 17 Air، فيبدو أطول بحجم يصل إلى 156 ملم، كما أن نتوء الكاميرا فيه أكثر وضوحًا، وهو ما يتماشى مع التسريبات التي تشير إلى أنه سيكون أنحف من الطرز الأخرى.

أما iPhone 17 Pro Max، فهو الأكبر حجمًا بين جميع الطرازات، كما هو متوقع.

جميع الطرازات الأربعة تحتوي على MagSafe في الخلف، كما تشترك في نفس تصميم الأزرار. على الجهة اليسرى، يوجد زرا التحكم في الصوت ومفتاح كتم الصوت، بينما يحتوي الجانب الأيمن على زر الإجراء وزر التحكم في الكاميرا.

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