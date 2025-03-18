شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تستبدل "برو ماكس" بـ "ألترا" .. بداية من ايفون 17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تُعلن آبل رسميًا عن سلسلة هواتف آيفون 17 في النصف الثاني من هذا العام، ورغم وجود بعض التسريبات حول تصميم ومواصفات الطُرز القادمة، يُشير تقرير جديد صادر من كوريا إلى وجود طراز آيفون جديد.

ويُقال إن آبل ستُطلق هاتف آيفون 17 ألترا الجديد كجزء من تشكيلة هواتفها لعام 2025، وسيحل إصدار ألترا محل هاتف آيفون 16 برو ماكس الحالي، وإذا صحّ التقرير، فسيكون أول هاتف ألترا من آبل.

ونشرت مدونة Naver الكورية الجنوبية، نقلاً عن مستثمرين ومصادر داخل سلسلة التوريد، معلومات حول طراز آيفون 17 ألترا الجديد، ويُقال إن الطراز الجديد سيحل محل جهاز "برو ماكس" في تشكيلة هواتف آيفون القادمة.

ولم تستخدم آبل تسمية Ultra لهواتفها الذكية حتى الآن، لذا إذا استُبدل iPhone 17 Pro Max بـ iPhone 17 Ultra، فسيكون أول هاتف Ultra من آبل، وقد استخدمت الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها، تسمية Ultra لساعاتها الذكية وشرائحها.

ويُقال إن iPhone 17 Ultra سيأتي بجزيرة ديناميكية أصغر، ومن المتوقع أن تُقدم آبل نظام تبريد بغرفة بخار في طراز Ultra لتحسين إدارة الحرارة، ومن المتوقع أن يتميز ببطارية أكبر، ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون الهاتف أكثر سمكاً، ويُقال إن iPhone 16 Pro Max الحالي يحتوي على بطارية بسعة 4685 مللي أمبير/ساعة، والتي يُزعم أنها توفر 33 ساعة من وقت تشغيل الفيديو بشحنة واحدة.

وظهرت شائعات عديدة حول سلسلة iPhone 17 خلال الشهرين الماضيين، مما يُعطي لمحة عما قد تعمل عليه Apple، ومن المتوقع أن تتميز طُرز iPhone عالية الأداء القادمة بهيكل من الألومنيوم، وأن تعمل بمعالج Apple A19 Pro، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

ومن المرجح أن يُطرح iPhone 17 القياسي وiPhone 17 Slim أو Air بمعالج A18 أو A19 مع دعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت.