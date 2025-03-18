تكنولوجيا: الإعلان رسميًا عن هاتف vivo V50 Lite 4G ببطارية 6,500 مللي أمبير وشحن 90 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يستغرق الأمر طويلًا حتى يصبح هاتف vivo V50 Lite 4G رسميًا، وذلك بعد التسريب الكبير الذي ظهر الأسبوع الماضي. أدرجت vivo تركيا الجهاز رسميًا، وأصبح متاحًا للشراء عبر متجر العلامة التجارية على الإنترنت.

وكما توقعت الشائعات، يأتي V50 Lite 4G بشاشة AMOLED بحجم 6.77 بوصة، بدقة +FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل مدمجة داخل ثقب في الشاشة. يتمتع الهاتف أيضًا بتصنيف IP65 لمقاومة الماء والغبار، إلى جانب شهادة MIL-810H لمقاومة السقوط وفقًا للمعايير العسكرية.

يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon من كوالكوم، مقترنًا بذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وسعة تخزين 256 جيجابايت. في الجهة الخلفية، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل (IMX882)، مدعومة بكاميرا بوكيه بدقة 2 ميجابكسل.

على صعيد البرمجيات، يعمل الهاتف بواجهة Funtouch OS 15 المبنية على نظام Android 15. أما البطارية، فتأتي بسعة 6,500 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع بقوة 90 واط.

يتوفر vivo V50 Lite 4G بلونين: الذهبي والأسود. يبلغ سعر إصدار 8/256 جيجابايت في تركيا 18,999 ليرة تركية (ما يعادل 518 دولارًا)، ويأتي مع زوج مجاني من سماعات الأذن TWS.

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