شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يُستخدم Gemini 2.0 Flash في انتهاك حقوق الملكية الفكرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي استخدامًا مثيرًا للجدل لنموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من جوجل جيميني، والذى نجح في إزالة العلامات المائية من الصور، بما في ذلك الصور التي تنشرها منصات الوسائط الرقمية المعروفة.

وفي الأسبوع الماضي، وسّع جوجل نطاق الوصول إلى ميزة توليد الصور في نموذج جيميني 2.0 فلاش، والتي تتيح للنموذج توليد محتوى الصور وتحريره تلقائيًا، والتي تعد قدرة فعّالة بكل المقاييس، ولكن يبدو أيضًا أنها تفتقر إلى بعض الحواجز.

وسيُنشئ جيميني 2.0 فلاش صورًا تُظهر المشاهير والشخصيات المحمية بحقوق الطبع والنشر دون أي شكوى، وكما أشرنا سابقًا، سيزيل العلامات المائية من الصور الموجودة.

كما لاحظ العديد من مستخدمي X وReddit، فإن Gemini 2.0 Flash لا يكتفي بإزالة العلامات المائية، بل يسعى أيضًا إلى ملء أي فراغات ناتجة عن حذفها.

وهناك أدوات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقوم بذلك أيضًا، ولكن يبدو أن Gemini 2.0 Flash يتميز بمهارة استثنائية في ذلك، وهو مجاني الاستخدام.