شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الروبوتات مش زي البشر.. لماذا تعجز الروبوتات عن قراءة الساعة ومعرفة الوقت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من القدرات الفائقة والمهام العديد التي نجحت في تنفيذها نماذج الذكاء الاصطناعي، والتي خلقت تنافسًا شديدًا مع العنصر البشري، لكن هناك خلااً بسيطًا يعيق قدرة الروبوتات، مما يمثل ضربة قوية لشركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وكشف تقرير نشر في صحيفة The Sun، أن أجهزة الكمبيوتر المُزوّدة بالذكاء الاصطناعي لا تزال تُخفق في الإجابة عن أسئلة تتعلق بصور ساعات الحائط والتقويمات، مما يعني أنها تعانى بخلل بسيط في تحديد الوقت، وتجد صعوبة في الإجابة لأن ذلك يتطلب مزيجًا من معالجة الصور والوعي المكاني وفهم السياق والرياضيات.

ومن جانبه قال الباحث روهيت ساكسينا، من جامعة إدنبرة: "تُظهر نتائجنا فجوة كبيرة في قدرة الذكاء الاصطناعي على أداء ما يُعتبر مهارات أساسية للبشر، حيث يستطيع معظم الناس معرفة الوقت واستخدام التقويمات منذ الصغر.

وأوصي الباحث بضرورة معالجة هذه النواقص إذا أردنا دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي بنجاح في التطبيقات العملية، وقد أحرز الذكاء الاصطناعي تقدمًا في جمع المعلومات والكتابة وإنشاء الصور ومقاطع الفيديو.

وهناك آمال عريضة أن تتمكن نماذج الذكاء الاصطناعي في تعزيز الإنتاجية في الخدمات العامة، بحيث يمكن للخوارزميات تحليل النتائج ومسحها ضوئيًا واختبارها بسرعة ودقة.