شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محفظة Apple Wallet تتيح لك إدارة أموالك وتتبع نفقاتك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مستخدمو آيفون الإصدار المستقر لنظام iOS 18.4 في أبريل، لكن أيضًا كشف الإصدار التجريبي الأخير عن ميزة جديدة مفيدة لتتبع نفقاتك، وهي مُتاحة الآن في Apple Wallet.

في الإصدار التجريبي الأول من iOS 18.4 ، قدّم تطبيق Wallet قائمة باسم "الاشتراكات والمدفوعات" ، والآن، مع التحديث الأخير، تمت إعادة تسمية القائمة إلى "المدفوعات المُصرّح بها مسبقًا"، وكما قد تتوقع، يُركز هذا التغيير بشكل أكبر على المدفوعات المُصرّح بها مسبقًا.

وسيعرض هذا القسم في Wallet الآن موافقة المتاجر على خصومات رسوم Apple Pay الخاصة بك مقابل الاشتراكات وعمليات الشحن التلقائية والفواتير العادية، لذا، إذا كنت تستخدم Apple Pay لأشياء مثل إضافة أموال إلى بطاقة المواصلات أو دفع اشتراك النادي الرياضي، فستظهر هذه المعاملات لك عبر التطبيق .

وحاليًا، إذا كنت ترغب في التحقق من اشتراكاتك، يمكنك القيام بذلك عبر متجر التطبيقات أو إعدادات جهاز iPhone، وهو أسرع وأسهل ، ما عليك سوى الضغط على قسم حساب Apple في الأعلى مع صورة ملفك الشخصي، وستجد قسم الاشتراكات هناك.

سواءً كنت تستخدم متجر التطبيقات أو الإعدادات، ستبقى صفحة الاشتراكات كما هي، و تعرض جميع اشتراكاتك النشطة وموعد تجديدها.

مع أن هذا الحل فعال، أعتقد أن الإضافة الجديدة إلى Wallet تُعدّ خطوةً ممتازةً نحو تسهيل تتبّع دفعاتك المتكررة ، فهي تمنحك رؤيةً أفضل لنفقاتك، وهو ما كان محور تركيز تطبيق Wallet مؤخرًا.

وستكون Apple قادرة على تسهيل الأمر أكثر من خلال جمع كل شيء في مكان واحد، تخيّل أن تتمكن من معرفة مقدار إنفاقك الشهري بدقة سواءً كان ذلك لبرامج Apple TV أو Netflix أو أي اشتراكات أخرى كل ذلك في مكان واحد، وسيوفر هذا الكثير من الوقت ويُسهّل إدارة أموالك بشكل كبير.