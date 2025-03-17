شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنجح فى اختبار بطارية طائرة بدون طيار مقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة للغاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكملت طائرة بدون طيار تعمل ببطارية ليثيوم عالية كثافة الطاقة ومقاومة لدرجة الحرارة المنخفضة للغاية، طورها باحثون صينيون، بنجاح اختبار طيران في مدينة بأقصى شمالي الصين في ظل ظروف شديدة البرودة تبلغ 36 درجة مئوية تحت الصفر.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم الاثنين، أن هذا الاختراق الذي أعلنه معهد داليان للفيزياء الكيميائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، يبشر بحلول طاقة فعالة للرحلات الاستكشافية القطبية ودوريات الحدود والإنقاذ في حالات الكوارث والخدمات اللوجستية في البيئات القاسية، مشيرة إلى أن هذا الاختبار الناجح يمثل طفرة جديدة في تكنولوجيا بطاريات الطاقة عالية الأداء للطائرات بدون طيار، وأظهر الاختبار أداء طيران مستقرا لطائرة بدون طيار سداسية المروحيات واستوفى معايير التحمل في الظروف الباردة.

وأضافت أن الطائرة بدون طيار نفذت عمليات بدء تشغيل سريعة وتحليقا على ارتفاعات عالية وملاحة عبر مسارات معقدة دون تقلبات في الجهد أو فقدان مفاجئ للطاقة، مما يؤكد الموثوقية الاستثنائية للبطارية في درجات الحرارة المنخفضة وتتيح هذه التطورات إخراج طاقة مستقرة عبر نطاق لدرجة حرارة يتراوح من 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى 50 درجة مئوية.

بالإضافة إلى ذلك، أدى دمج تقنية الإدارة الحرارية التكيفية وتحسين مقاومة درجات الحرارة المنخفضة إلى تقليل معدل اضمحلال تحمل البطارية عند 40 درجة مئوية تحت الصفر إلى أقل من 10% من قدرتها في درجات الحرارة العادية - أقل بكثير من متوسط الصناعة البالغ 30-50%.

