تكنولوجيا: تقنية Huawei HiCar قادم إلى سيارات BMW العام المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي أن تقنية HiCar، التي أُطلقت في مايو 2020، أصبحت متاحة الآن في سيارات BMW المصنعة في الصين. حتى الآن، تدعم حوالي 20 شركة سيارات هذه التقنية، ما يتيح للمستخدمين توصيل هواتفهم الذكية بالسيارات بسهولة.

خلال هذا العام، سيتمكن مستخدمو هواتف هواوي من الاستفادة من مفتاح BMW الرقمي، الذي يسمح لهم بقفل وفتح سياراتهم وتشغيلها باستخدام أجهزتهم. لكن التجربة المتكاملة ستبدأ فعليًا العام المقبل مع إطلاق سيارات BMW Neue Klasse في الصين، والتي ستدعم HiCar بشكل كامل.

ولقد اوضح شون جرين، الرئيس والمدير التنفيذي لمنطقة مجموعة BMW، أن ما يقرب من ربع مستخدمي تطبيق MyBMW في الصين يعتمدون على أجهزة هواوي.

وأضاف أن التكامل مع HarmonyOS سيعزز تجربة التطبيقات داخل السيارة ويطور خدمات الاتصال الرقمي لمستخدمي BMW، مما يرفع مستوى الذكاء في الاستخدام اليومي.

تعمل BMW مع شركات صينية على تطوير نماذج لغة كبيرة، وذكاء اصطناعي توليدي، وتفاعل صوتي ذكي، بهدف تحسين تجربة القيادة الذكية.

ومن المتوقع أن تدخل منصة Neue Klasse الإنتاج قريبًا، حيث ستكون السيارة الكهربائية IX3 أولى الطرازات التي تصل إلى الأسواق، تليها سيدان كهربائية من الفئة الثالثة في عام 2026، والتي قد تحمل اسم i3.

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