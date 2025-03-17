شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محلل بارز: أول آيفون قابل للطي يدخل مرحلة الإنتاج الأولى والان مع تفاصيل الخبر

كشف المحلل جيف بو عن بعض المعلومات حول هاتف آيفون القابل للطي، مؤكدًا التوقعات السابقة بطرحه في النصف الثاني من عام 2026.

ويُشاع منذ سنوات أن آبل تعمل على هاتف آيفون قابل للطي، لكن لم يتحقق أيٌّ من ذلك حتى الآن، وعلى الأرجح، يعود عدم انضمام كوبرتينو إلى سوق الهواتف القابلة للطي إلى التوقعات العالية جدًا للجودة، ولسنوات لم تكن التكنولوجيا متوفرة.



ايفون

لكن الآن، تزداد الشائعات انتشارًا، ونتوقع رؤية هاتف آيفون قابل للطي العام المقبل، و يدّعي جيف بو أن أول جهازين قابلين للطي من آبل قد دخلا مؤخرًا مرحلة طرح المنتجات الجديدة (NPI) لدى شركة فوكسكون، الشركة المُصنّعة لأجهزة آيفون.

وشارك بو هذه المعلومات في مذكرة بحثية مع شركة جي إف سيكيوريتيز ، كما توقع أن يبدأ الإنتاج الضخم للأجهزة القابلة للطي في النصف الثاني من عام 2026، ويتماشى هذا مع توقعات مينج تشي كو بأن الإنتاج الضخم لجهاز آيفون القابل للطي، الذي يشبه شكل الكتاب، سيبدأ في الربع الأخير من عام 2026.

يتحدث بو عن جهازين قابلين للطي ، أحدهما على الأرجح آيفون قابل للطي على شكل كتاب ، ومن غير الواضح ما إذا كان الجهاز الثاني القابل للطي آيفون آخر، وفقًا لبو قد يدخل الجهازان القابلان للطي مرحلة النماذج الأولية في أبريل.

وفي مذكرته، لم يقدم بو أي تفاصيل محددة عن الجهازين ، ويُشاع أن آيفون القابل للطي سيحتوي على شاشة داخلية مقاس 8 بوصات ، بينما قد يحتوي آيباد القابل للطي على شاشة ضخمة مقاس 19 بوصة.

وفى الوقت نفسه، يعتقد جيف بو أن توقعات شحنات آيفون في عام 2025 قد لا تكون الأفضل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تأخير شركة آبل الكارثي في ​​​​إصدار Siri AI ، ويعتقد المحلل أن الأجهزة القابلة للطي قد تعزز أعمال شركة Foxconn في عام 2026 ، ومن المتوقع أن يتميز هاتف آيفون القابل للطي من آبل بتصميم يُفتح مثل الكتاب وليس مثل صدفة المحار.

وتشير الشائعات إلى أن شركة آبل ربما تمكنت من القضاء على الطية التي تطوى فيها شاشة الهاتف، وهو أمر لم يفعله أحد حتى الآن ، وفي الوقت نفسه شارك الخبير المطلع على الصناعة مينغ تشي كو الكثير من توقعاته حول هاتف آيفون القابل للطي، وقد يكون هاتفًا باهظ الثمن للغاية ذو تصميم فائق النحافة، مع Touch ID مدمج في زر الطاقة، وقد يكون له خليفة بعد عام.

يزعم كو أيضًا أنه قد يستفيد من ميزات Apple Intelligence المتقدمة، ولكن حقيقة أن Apple تكافح بوضوح مع ميزات AI Siri الموعودة.